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«Человек приходит к терапевту в больнице, далее этот медицинский чекап направляется в «Оберег» через обмен с электронной системой ВЛК – и все», – Черногоренко

08:32, 21 мая 2025
Для упрощения прохождения ВЛК будет внедрена автоматическая передача данных от терапевта обычной больницы в Реестр военнообязанных, рассказала заместительница министра обороны Катерина Черногоренко.
«Человек приходит к терапевту в больнице, далее этот медицинский чекап направляется в «Оберег» через обмен с электронной системой ВЛК – и все», – Черногоренко
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Министерство обороны планирует несколько масштабных нововведений в приложении Резерв+. В частности, относительно завершения реформы ВЛК, финальным этапом которой станет возможность проходить ВЛК в ближайшей больнице у обычного врача. Об этом на конференции DOU Day 2025 рассказала заместительница министра обороны по вопросам цифровизации Катерина Черногоренко, цитирует ее DOU.

«Как это будет выглядеть: человек приходит к терапевту в больнице за углом. Проходит осмотр. Далее этот медицинский чекап формируется в датасет, который направляется в «Оберег» через обмен с государственными реестрами, с электронной системой электронного ВЛК. И все.

Для вас будет только один физический визит. Это визит к врачу, к человеку, который годами осматривает людей, имеет медицинское образование, имеет право проводить эту экспертизу», – говорит Черногоренко.

Следует напомнить, что на данный момент соответствующий закон, который бы позволил такую автоматическую передачу данных, еще не вступил в силу.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада после вето Президента Владимира Зеленского вновь рассмотрит законопроект 12066 о создании Реестра военнообязанных и о цифровой ВВК, который легализует автоматическую передачу данных медицинских осмотров на пригодность к военной службе в Реестр военнообязанных «Оберег».

Напоминаем, закон был принят 18 декабря 2024 года. Однако Президент Владимир Зеленский наложил вето на этот закон №4155-IX, в частности, из-за того, что он предусматривал создание нового Реестра военнослужащих с их персональными данными, включая данные о военнослужащих СБУ и разведки.

После того как Верховная Рада «переголосует» за ветированный Президентом закон, в статье 24-2 Основ законодательства об охране здоровья будет предусмотрено исключение из ныне действующего запрета на передачу медицинских данных о пациентах. Медицинские данные смогут передаваться в Реестр военнообязанных.

«Во время информационного взаимодействия, предусмотренного этой частью, доступ к медицинской информации о пациенте не допускается, кроме случая получения в порядке электронной информационной взаимосвязи Министерством обороны Украины информации о результатах медицинских осмотров, проводимых с целью определения пригодности лиц к выполнению военного долга для внесения в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов с целью обеспечения национальной безопасности и обороны», – указано в изменениях.

В Законе «О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов» будет уточнено, что в Реестр «Оберег» будут попадать сведения о результатах медицинских осмотров, проводимых с целью определения пригодности к выполнению военного долга путем электронной информационной взаимосвязи с электронной системой здравоохранения (ЭСОЗ) с использованием системы электронной взаимосвязи государственных электронных информационных ресурсов.

Автор: Наталя Мамченко

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ТЦК мобилизация ВВК военнообязанный воинский учет военная служба Оберег

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«Человек приходит к терапевту в больнице, далее этот медицинский чекап направляется в «Оберег» через обмен с электронной системой ВЛК – и все», – Черногоренко

Для упрощения прохождения ВЛК будет внедрена автоматическая передача данных от терапевта обычной больницы в Реестр военнообязанных, рассказала заместительница министра обороны Катерина Черногоренко.

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