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США ведут переговоры с союзниками по передаче Украине систем Patriot — Марко Рубио

19:29, 20 мая 2025
Госсекретарь США подчеркнул, что Вашингтон продолжает оказывать военную помощь Украине.
США ведут переговоры с союзниками по передаче Украине систем Patriot — Марко Рубио
Фото: Eric Lee/The New York Times
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Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон активно обсуждает с партнёрами по НАТО возможность предоставления Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Во время слушаний в Сенате Рубио сообщил, что речь идёт о странах-членах Альянса, в распоряжении которых имеется ограниченное количество таких систем.

По его словам, США сотрудничают с союзниками, которые потенциально могут передать эти батареи Украине — по крайней мере временно, для усиления противовоздушной обороны, в частности в районе Киева.

«Но мы тесно сотрудничаем с нашими союзниками, которые имеют определённое количество батарей, которые они могли бы предоставить или передать во временное пользование украинцам для защиты, например, воздушного пространства Киева или других мест. И мы поощряем их в этом направлении», — заявил Рубио.

В то же время он подчеркнул, что у самих США нет свободных систем Patriot. «Ни одна из этих стран не хочет отказываться от этих систем, а мы не можем быстро их производить», — пояснил он.

Отвечая на вопрос сенатора-демократа Джин Шахин, госсекретарь также подтвердил, что Соединённые Штаты не прекращали поставки ранее утверждённой помощи Украине, за исключением короткой недельной паузы.

«Белый дом должен принять решение о том, обращаться ли в Конгресс за новой помощью. Но то, что уже было одобрено Конгрессом, — поставляется», — добавил Рубио, отметив, что не все просьбы Киева могут быть выполнены.

В завершение он повторил свою позицию о невозможности исключительно военного решения конфликта. «Фундаментальный вызов здесь в следующем: Россия хочет то, чего у неё сейчас нет и что ей не принадлежит. А Украина хочет то, что она не может отвоевать снова», — сказал Рубио.

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США Украина

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