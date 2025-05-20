Практика судов
  1. В мире
  2. / В Украине

В Польше будут судить российского агента, который готовил покушение на Владимира Зеленского

19:06, 20 мая 2025
Поляку, готовившему покушение на Президента Украины, грозит 8 лет тюрьмы.
В Польше будут судить российского агента, который готовил покушение на Владимира Зеленского
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Прокуратура Польши предъявила обвинение мужчине, который планировал помочь российской внешней разведке в подготовке покушения на Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Так, мужчина, идентифицированный как Павел К., был арестован в апреле 2024 года в результате сотрудничества правоохранительных органов Польши и Украины.

20 мая прокуратура передала в Окружной суд в Варшаве обвинительное заключение против Павла К.

Ему инкриминируется совершение преступления, заключающегося в заявленной «готовности действовать в интересах иностранной разведки против Республики Польша».

По данным следствия, мужчина заявил о своей готовности сотрудничать с военной разведкой РФ и установил контакты с гражданами России, непосредственно вовлечёнными в войну против Украины.

«Эти действия должны были, в частности, помочь российским спецслужбам в планировании возможного покушения на главу иностранного государства, то есть на Президента Украины Владимира Зеленского», – говорится в заявлении.

Отмечается, что задачей Павла К. был сбор и передача информации о системе безопасности в аэропорту Жешув-Ясьонка на юго-востоке Польши.

О том, что Павел К. мог совершить преступление, польской прокуратуре сообщил Офис Генерального прокурора Украины. Сотрудники ОГПУ и СБУ также привлекались к расследованию, за которое взялись польская прокуратура и Агентство внутренней безопасности.

Это позволило обеспечить получение доказательств и сделать важные выводы по расследованию, говорят правоохранители Польши.

Подозреваемому предъявлено обвинение в готовности действовать от имени иностранной разведывательной службы против Республики Польша. За это ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Польша президент покушение обвинительный акт Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
На должности судей апелляционных судов «первой очереди» претендуют 159 кандидатов

Всего есть 83 вакантных должности судей в пяти общих апелляционных судах, а собеседования начнутся не ранее 10 июля.

Верховный Суд разъяснил, может ли быть предметом апелляционного обжалования определение следственного судьи по жалобе на бездействие управления полиции

К перечню определений следственного судьи, подлежащих обжалованию в апелляционном порядке во время досудебного расследования, не относится решение следственного судьи по жалобе на бездействие управления полиции, которое заключается в неосуществлении иных процессуальных действий, которые оно обязано совершить в установленный УПК срок.

Высший антикоррупционный суд получит двух новых судей – это судьи местных судов

Высший совет правосудия внес Президенту представления о назначении Татьяны Литвинко и Елены Черновой на должности судей ВАКС.

Сторона защиты имеет право на доступ и к материалам, которые сторона обвинения не намерена использовать, что даст возможность стороне защиты использовать их для отстаивания своей позиции – Верховный Суд

Права стороны защиты будут нарушены в случае, если суд, зная о нарушении права стороны на своевременное ознакомление с материалами другой стороны, не принял надлежащих мер для исправления ситуации, и сторона не получила доступа к таким материалам или не имела достаточно времени и возможностей подготовиться к их использованию или предоставлению соответствующих возражений.

«Наше оружие — это оружие Европы»: Рустем Умеров призвал партнеров из ЕС сделать приоритетом закупки в украинской оборонной промышленности

Во время обсуждения новой оборонной инициативы ЕС SAFE Рустем Умеров призвал партнеров сделать приоритетом закупки в украинской оборонной промышленности, в частности БПЛА и 155-мм боеприпасов.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Прилипчук
    Олександр Прилипчук
    суддя Сумського окружного адміністративного суду