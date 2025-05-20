В Польше будут судить российского агента, который готовил покушение на Владимира Зеленского

Прокуратура Польши предъявила обвинение мужчине, который планировал помочь российской внешней разведке в подготовке покушения на Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Так, мужчина, идентифицированный как Павел К., был арестован в апреле 2024 года в результате сотрудничества правоохранительных органов Польши и Украины.

20 мая прокуратура передала в Окружной суд в Варшаве обвинительное заключение против Павла К.

Ему инкриминируется совершение преступления, заключающегося в заявленной «готовности действовать в интересах иностранной разведки против Республики Польша».

По данным следствия, мужчина заявил о своей готовности сотрудничать с военной разведкой РФ и установил контакты с гражданами России, непосредственно вовлечёнными в войну против Украины.

«Эти действия должны были, в частности, помочь российским спецслужбам в планировании возможного покушения на главу иностранного государства, то есть на Президента Украины Владимира Зеленского», – говорится в заявлении.

Отмечается, что задачей Павла К. был сбор и передача информации о системе безопасности в аэропорту Жешув-Ясьонка на юго-востоке Польши.

О том, что Павел К. мог совершить преступление, польской прокуратуре сообщил Офис Генерального прокурора Украины. Сотрудники ОГПУ и СБУ также привлекались к расследованию, за которое взялись польская прокуратура и Агентство внутренней безопасности.

Это позволило обеспечить получение доказательств и сделать важные выводы по расследованию, говорят правоохранители Польши.

Подозреваемому предъявлено обвинение в готовности действовать от имени иностранной разведывательной службы против Республики Польша. За это ему грозит до 8 лет тюрьмы.

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