На должности судей апелляционных судов «первой очереди» претендуют 159 кандидатов

Всего есть 83 вакантных должности судей в пяти общих апелляционных судах, а собеседования начнутся не ранее 10 июля.

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Высшая квалификационная комиссия судей 20 мая сообщила о финальном количестве претендентов на 83 вакантных должности судей общих апелляционных судов так называемой «первой группы».

Всего судьями Житомирского, Закарпатского, Запорожского, Сумского и Черниговского апелляционных судов изъявили желание стать 159 кандидатов.

Собеседования с кандидатами в указанные апелляционные суды, по расчетам ВККС, начнутся не ранее 10 июля.

По данным ВККС:

на 14 должностей судей Житомирского апелляционного суда подано 29 заявлений

на 10 должностей судей Закарпатского апелляционного суда подано 30 заявлений

на 16 должностей судей Запорожского апелляционного суда подано 33 заявления

на 21 должность судьи Сумского апелляционного суда подано 27 заявлений

на 22 должности судей Черниговского апелляционного суда подано 40 заявлений

Со списком кандидатов в апелляционные суды «первой очереди» можно ознакомиться ниже:

Напомним, как рассказывала «Судебно-юридическая газета», конкурс на 425 должностей судей общих апелляционных судов проходит по особым правилам.

Апелляционные суды, согласно решению ВККС, распределены на три очереди. Конкурс в общих апелляциях состоится в целом в два этапа.

Конкурс во «вторую очередь» начнется осенью 2025 года, а конкурс в «третью очередь» судов запланирован на 2026 год.

Автор: Вячеслав Хрипун

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