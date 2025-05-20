Практика судов
  1. Публикации
  2. / Суд инфо

На должности судей апелляционных судов «первой очереди» претендуют 159 кандидатов

19:05, 20 мая 2025
Всего есть 83 вакантных должности судей в пяти общих апелляционных судах, а собеседования начнутся не ранее 10 июля.
На должности судей апелляционных судов «первой очереди» претендуют 159 кандидатов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высшая квалификационная комиссия судей 20 мая сообщила о финальном количестве претендентов на 83 вакантных должности судей общих апелляционных судов так называемой «первой группы».

Всего судьями Житомирского, Закарпатского, Запорожского, Сумского и Черниговского апелляционных судов изъявили желание стать 159 кандидатов.

Собеседования с кандидатами в указанные апелляционные суды, по расчетам ВККС, начнутся не ранее 10 июля.

По данным ВККС:

на 14 должностей судей Житомирского апелляционного суда подано 29 заявлений

на 10 должностей судей Закарпатского апелляционного суда подано 30 заявлений

на 16 должностей судей Запорожского апелляционного суда подано 33 заявления

на 21 должность судьи Сумского апелляционного суда подано 27 заявлений

на 22 должности судей Черниговского апелляционного суда подано 40 заявлений

Со списком кандидатов в апелляционные суды «первой очереди» можно ознакомиться ниже:

Напомним, как рассказывала «Судебно-юридическая газета», конкурс на 425 должностей судей общих апелляционных судов проходит по особым правилам.

Апелляционные суды, согласно решению ВККС, распределены на три очереди. Конкурс в общих апелляциях состоится в целом в два этапа.

Конкурс во «вторую очередь» начнется осенью 2025 года, а конкурс в «третью очередь» судов запланирован на 2026 год.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд судья ВККС апелляция апелляционные суды Высшая квалификационная комиссия судей Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
На должности судей апелляционных судов «первой очереди» претендуют 159 кандидатов

Всего есть 83 вакантных должности судей в пяти общих апелляционных судах, а собеседования начнутся не ранее 10 июля.

Верховный Суд разъяснил, может ли быть предметом апелляционного обжалования определение следственного судьи по жалобе на бездействие управления полиции

К перечню определений следственного судьи, подлежащих обжалованию в апелляционном порядке во время досудебного расследования, не относится решение следственного судьи по жалобе на бездействие управления полиции, которое заключается в неосуществлении иных процессуальных действий, которые оно обязано совершить в установленный УПК срок.

Высший антикоррупционный суд получит двух новых судей – это судьи местных судов

Высший совет правосудия внес Президенту представления о назначении Татьяны Литвинко и Елены Черновой на должности судей ВАКС.

Сторона защиты имеет право на доступ и к материалам, которые сторона обвинения не намерена использовать, что даст возможность стороне защиты использовать их для отстаивания своей позиции – Верховный Суд

Права стороны защиты будут нарушены в случае, если суд, зная о нарушении права стороны на своевременное ознакомление с материалами другой стороны, не принял надлежащих мер для исправления ситуации, и сторона не получила доступа к таким материалам или не имела достаточно времени и возможностей подготовиться к их использованию или предоставлению соответствующих возражений.

«Наше оружие — это оружие Европы»: Рустем Умеров призвал партнеров из ЕС сделать приоритетом закупки в украинской оборонной промышленности

Во время обсуждения новой оборонной инициативы ЕС SAFE Рустем Умеров призвал партнеров сделать приоритетом закупки в украинской оборонной промышленности, в частности БПЛА и 155-мм боеприпасов.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Прилипчук
    Олександр Прилипчук
    суддя Сумського окружного адміністративного суду