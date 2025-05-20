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На посади суддів апеляційних судів «першої черги» претендують 159 кандидатів

19:05, 20 травня 2025
Всього є 83 вакантні посади суддів в п’яти загальних апеляційних судах, а співбесіди розпочнуться не раніше 10 липня.
На посади суддів апеляційних судів «першої черги» претендують 159 кандидатів
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Вища кваліфікаційна комісія суддів 20 травня повідомила про фінальну кількість претендентів на 83 вакантних посади суддів загальних апеляційних судів так званої «першої групи».

Всього суддями Житомирського, Закарпатського, Запорізького, Сумського та Чернігівського апеляційних судів виявили бажання стати 159 кандидатів.

Співбесіди з кандидатами до зазначених апеляційних судів, за розрахунками ВККС, розпочнуться не раніше 10 липня.

За даними ВККС:

на 14 посад суддів Житомирського апеляційного суду подано 29 заяв

на 10 посад суддів Закарпатського апеляційного суду подано 30 заяв

на 16 посад суддів Запорізького апеляційного суду подано 33 заяви

на 21 посаду судді Сумського апеляційного суду подано 27 заяв

на 22 посади суддів Чернігівського апеляційного суду подано 40 заяв

Зі списком кандидатів до апеляційних судів «першої черги» можна ознайомитися нижче:

Нагадаємо, що як розповідала «Судово-юридична газета», конкурс на 425 посад суддів загальних апеляційних судів відбувається за особливими правилами.

Апеляційні суди, відповідно до рішення ВККС, розподілено на три черги. Конкурс в загальні апеляції відбудеться в цілому у два етапи.

Конкурс до «другої черги» розпочнеться восени 2025 року, а конкурс до «третьої черги» судів заплановано на 2026 рік.

В’ячеслав Хрипун

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