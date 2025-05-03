Конкурс в загальні апеляційні суди відбудеться одразу по судах, але в три черги – ВККС змінила правила конкурсу в апеляційні суди

Вища кваліфікаційна комісія суддів 28 квітня 2025 року затвердила нові «особливості» конкурсу на 425 вакантних посад суддів загальних апеляційних судів.
Як вже розповідала «Судово-юридична газета», у ВККС раніше повідомили, що на відміну від конкурсів в апеляційні адміністративні та господарські суди, які відбудуться після затвердження фінального рейтингу кандидатів за підсумками співбесід, конкурс в загальні апеляційні суди відбудеться за іншими правилами.
Тобто 706 кандидатів в загальні апеляційні суди будуть подавати заяви для участі у конкурсах на посади суддів конкретних апеляційних судів і лише після цього з ними відбудуться співбесіди.
Допускається подання лише однієї заяви в один апеляційний суд.
Апеляційні суди, при цьому, будуть поділені на кілька груп.
28 квітня ВККС оголосила про зміни у порядок проведення конкурсу в загальні апеляційні суди та повідомила про подання заяв в апеляційні суди першої групи. Всього в судах першої групи ВККС планує заповнити 83 вакантні посади суддів.
До першої групи входять такі суди:
Житомирський апеляційний суд – 14 вакантних посад
Закарпатський апеляційний суд – 10 вакантних посад суддів
Запорізький апеляційний суд – 16 вакантних посад суддів
Сумський апеляційний суд – 21 вакантна посада суддів
Чернігівський апеляційний суд – 22 вакантні посади суддів
Заяву про намір претендувати на посади суддів вказаних апеляційних судів кандидати мають подати до 9 травня 2025 року.
Співбесіди відбудуться протягом другого-четвертого кварталу 2025 року.
Також ВККС визначила другу чергу апеляційних судів, до якої увійшли:
Дніпровський апеляційний суд
Київський апеляційний суд
Львівський апеляційний суд
Одеський апеляційний суд
Харківський апеляційний суд
Відповідно, до третьої черги апеляційних судів увійшли:
Вінницький апеляційний суд
Волинський апеляційний суд
Івано-Франківський апеляційний суд
Кіровоградський апеляційний суд
Миколаївський апеляційний суд
Полтавський апеляційний суд
Рівненський апеляційний суд
Тернопільський апеляційний суд
Херсонський апеляційний суд
Хмельницький апеляційний суд
Черкаський апеляційний суд
Чернівецький апеляційний суд
В апеляційні суди другої та третьої черги кандидати зможуть подати заяви відповідно до нових рішень Комісії.
Зазначимо, що із заявою про намір претендувати на посаду судді в одному з визначених судів наступної групи може звернутися кандидат, який не подавав її на цій стадії конкурсу. Заява, подана кандидатом вдруге, Комісією не розглядатиметься.
Відкликання поданої заяви має наслідком припинення участі в конкурсі.
Разом з тим, слід зазначити, що після того, як відбудуться конкурси по всіх судах та групах (перша стадія), відбудеться й друга стадія, під час якої кандидати, які визнані здатними здійснювати правосуддя, але не стали за рейтингом переможцями, зможуть взяти участь у другій стадії конкурсу і претендувати зі своїм рейтингом на посади, що залишилися вакантними після першої стадії конкурсу.
З новим Порядком проведення конкурсу можна ознайомитися нижче:
Автор: В’ячеслав Хрипун
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