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Конкурс в загальні апеляційні суди відбудеться одразу по судах, але в три черги – ВККС змінила правила конкурсу в апеляційні суди

08:00, 3 травня 2025
Заяви для участі у конкурсі в апеляційні суди першої черги необхідно подати до 9 травня 2025 року.
Конкурс в загальні апеляційні суди відбудеться одразу по судах, але в три черги – ВККС змінила правила конкурсу в апеляційні суди
Джерело фото: ВККС
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Вища кваліфікаційна комісія суддів 28 квітня 2025 року затвердила нові «особливості» конкурсу на 425 вакантних посад суддів загальних апеляційних судів.

Як вже розповідала «Судово-юридична газета», у ВККС раніше повідомили, що на відміну від конкурсів в апеляційні адміністративні та господарські суди, які відбудуться після затвердження фінального рейтингу кандидатів за підсумками співбесід, конкурс в загальні апеляційні суди відбудеться за іншими правилами.

Тобто 706 кандидатів в загальні апеляційні суди будуть подавати заяви для участі у конкурсах на посади суддів конкретних апеляційних судів і лише після цього з ними відбудуться співбесіди.

Допускається подання лише однієї заяви в один апеляційний суд.

Апеляційні суди, при цьому, будуть поділені на кілька груп.

28 квітня ВККС оголосила про зміни у порядок проведення конкурсу в загальні апеляційні суди та повідомила про подання заяв в апеляційні суди першої групи. Всього в судах першої групи ВККС планує заповнити 83 вакантні посади суддів.

До першої групи входять такі суди:

Житомирський апеляційний суд – 14 вакантних посад

Закарпатський апеляційний суд – 10 вакантних посад суддів

Запорізький апеляційний суд – 16 вакантних посад суддів

Сумський апеляційний суд – 21 вакантна посада суддів

Чернігівський апеляційний суд – 22 вакантні посади суддів

Заяву про намір претендувати на посади суддів вказаних апеляційних судів кандидати мають подати до 9 травня 2025 року.

Співбесіди відбудуться протягом другого-четвертого кварталу 2025 року.

Також ВККС визначила другу чергу апеляційних судів, до якої увійшли:

Дніпровський апеляційний суд

Київський апеляційний суд

Львівський апеляційний суд

Одеський апеляційний суд

Харківський апеляційний суд

Відповідно, до третьої черги апеляційних судів увійшли:

Вінницький апеляційний суд

Волинський апеляційний суд

Івано-Франківський апеляційний суд

Кіровоградський апеляційний суд

Миколаївський апеляційний суд

Полтавський апеляційний суд

Рівненський апеляційний суд

Тернопільський апеляційний суд

Херсонський апеляційний суд

Хмельницький апеляційний суд

Черкаський апеляційний суд

Чернівецький апеляційний суд

В апеляційні суди другої та третьої черги кандидати зможуть подати заяви відповідно до нових рішень Комісії.

Зазначимо, що із заявою про намір претендувати на посаду судді в одному з визначених судів наступної групи може звернутися кандидат, який не подавав її на цій стадії конкурсу. Заява, подана кандидатом вдруге, Комісією не розглядатиметься.

Відкликання поданої заяви має наслідком припинення участі в конкурсі.

Разом з тим, слід зазначити, що після того, як відбудуться конкурси по всіх судах та групах (перша стадія), відбудеться й друга стадія, під час якої кандидати, які визнані здатними здійснювати правосуддя, але не стали за рейтингом переможцями, зможуть взяти участь у другій стадії конкурсу і претендувати зі своїм рейтингом на посади, що залишилися вакантними після першої стадії конкурсу.

З новим Порядком проведення конкурсу можна ознайомитися нижче:

Автор: В’ячеслав Хрипун

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ВККС апеляційні суди

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