Конкурс в общие апелляционные суды состоится сразу по судам, но в три очереди – ВККС изменила правила конкурса в апелляционные суды

Заявления для участия в конкурсе в апелляционные суды первой очереди необходимо подать до 9 мая 2025 года.

Источник фото: ВККС

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Высшая квалификационная комиссия судей 28 апреля 2025 года утвердила новые «особенности» конкурса на 425 вакантных должностей судей общих апелляционных судов.

Как уже рассказывала «Судебно-юридическая газета», в ВККС ранее сообщили, что в отличие от конкурсов в апелляционные административные и хозяйственные суды, которые состоятся после утверждения финального рейтинга кандидатов по итогам собеседований, конкурс в общие апелляционные суды состоится по другим правилам.

То есть, 706 кандидатов в общие апелляционные суды будут подавать заявления для участия в конкурсах на должности судей конкретных апелляционных судов и только после этого с ними состоятся собеседования.

Допускается подача только одного заявления в один апелляционный суд.

Апелляционные суды, при этом, будут поделены на несколько групп.

28 апреля ВККС объявила об изменениях в порядке проведения конкурса в общие апелляционные суды и сообщила о подаче заявлений в апелляционные суды первой группы. Всего в судах первой группы ВККС планирует заполнить 83 вакантных должности судей.

В первую группу входят следующие суды:

Житомирский апелляционный суд – 14 вакантных должностей

Закарпатский апелляционный суд – 10 вакантных должностей судей

Запорожский апелляционный суд – 16 вакантных должностей судей

Сумской апелляционный суд – 21 вакантная должность судей

Черниговский апелляционный суд – 22 вакантных должности судей

Заявление о намерении претендовать на должности судей указанных апелляционных судов кандидаты должны подать до 9 мая 2025 года.

Собеседования состоятся в течение второго-четвертого квартала 2025 года.

Также ВККС определила вторую очередь апелляционных судов, в которую вошли:

Днепровский апелляционный суд

Киевский апелляционный суд

Львовский апелляционный суд

Одесский апелляционный суд

Харьковский апелляционный суд

Соответственно, в третью очередь апелляционных судов вошли:

Винницкий апелляционный суд

Волынский апелляционный суд

Ивано-Франковский апелляционный суд

Кировоградский апелляционный суд

Николаевский апелляционный суд

Полтавский апелляционный суд

Ровенский апелляционный суд

Тернопольский апелляционный суд

Херсонский апелляционный суд

Хмельницкий апелляционный суд

Черкасский апелляционный суд

Черновицкий апелляционный суд

В апелляционные суды второй и третьей очереди кандидаты смогут подать заявления в соответствии с новыми решениями Комиссии.

Отметим, что с заявлением о намерении претендовать на должность судьи в одном из определенных судов следующей группы может обратиться кандидат, не подававший его на текущей стадии конкурса. Заявление, поданное кандидатом во второй раз, Комиссией не будет рассматриваться.

Отзыв поданного заявления влечет за собой прекращение участия в конкурсе.

Вместе с тем, следует отметить, что после того, как состоятся конкурсы по всем судам и группам (первая стадия), состоится и вторая стадия, во время которой кандидаты, признанные способными осуществлять правосудие, но не ставшие согласно рейтингу победителями, смогут принять участие во второй стадии конкурса и претендовать со своим рейтингом на должности, которые остались вакантными после первой стадии.

С новым Порядком проведения конкурса можно ознакомиться ниже:

Автор: Вячеслав Хрипун

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