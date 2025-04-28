Практика судов
  1. Публикации
  2. / Суд инфо

Конкурс в общие апелляционные суды состоится сразу по судам, но в три очереди – ВККС изменила правила конкурса в апелляционные суды

19:05, 28 апреля 2025
Заявления для участия в конкурсе в апелляционные суды первой очереди необходимо подать до 9 мая 2025 года.
Конкурс в общие апелляционные суды состоится сразу по судам, но в три очереди – ВККС изменила правила конкурса в апелляционные суды
Источник фото: ВККС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высшая квалификационная комиссия судей 28 апреля 2025 года утвердила новые «особенности» конкурса на 425 вакантных должностей судей общих апелляционных судов. 

Как уже рассказывала «Судебно-юридическая газета», в ВККС ранее сообщили, что в отличие от конкурсов в апелляционные административные и хозяйственные суды, которые состоятся после утверждения финального рейтинга кандидатов по итогам собеседований, конкурс в общие апелляционные суды состоится по другим правилам. 

То есть, 706 кандидатов в общие апелляционные суды будут подавать заявления для участия в конкурсах на должности судей конкретных апелляционных судов и только после этого с ними состоятся собеседования. 

Допускается подача только одного заявления в один апелляционный суд. 

Апелляционные суды, при этом, будут поделены на несколько групп. 

28 апреля ВККС объявила об изменениях в порядке проведения конкурса в общие апелляционные суды и сообщила о подаче заявлений в апелляционные суды первой группы. Всего в судах первой группы ВККС планирует заполнить 83 вакантных должности судей. 

В первую группу входят следующие суды:

Житомирский апелляционный суд – 14 вакантных должностей

Закарпатский апелляционный суд – 10 вакантных должностей судей

Запорожский апелляционный суд – 16 вакантных должностей судей

Сумской апелляционный суд – 21 вакантная должность судей

Черниговский апелляционный суд – 22 вакантных должности судей 

Заявление о намерении претендовать на должности судей указанных апелляционных судов кандидаты должны подать до 9 мая 2025 года

Собеседования состоятся в течение второго-четвертого квартала 2025 года. 

Также ВККС определила вторую очередь апелляционных судов, в которую вошли: 

Днепровский апелляционный суд

Киевский апелляционный суд

Львовский апелляционный суд

Одесский апелляционный суд

Харьковский апелляционный суд 

Соответственно, в третью очередь апелляционных судов вошли: 

Винницкий апелляционный суд

Волынский апелляционный суд

Ивано-Франковский апелляционный суд

Кировоградский апелляционный суд

Николаевский апелляционный суд

Полтавский апелляционный суд

Ровенский апелляционный суд

Тернопольский апелляционный суд

Херсонский апелляционный суд

Хмельницкий апелляционный суд

Черкасский апелляционный суд

Черновицкий апелляционный суд

В апелляционные суды второй и третьей очереди кандидаты смогут подать заявления в соответствии с новыми решениями Комиссии. 

Отметим, что с заявлением о намерении претендовать на должность судьи в одном из определенных судов следующей группы может обратиться кандидат, не подававший его на текущей стадии конкурса. Заявление, поданное кандидатом во второй раз, Комиссией не будет рассматриваться. 

Отзыв поданного заявления влечет за собой прекращение участия в конкурсе.

Вместе с тем, следует отметить, что после того, как состоятся конкурсы по всем судам и группам (первая стадия), состоится и вторая стадия, во время которой кандидаты, признанные способными осуществлять правосудие, но не ставшие согласно рейтингу победителями, смогут принять участие во второй стадии конкурса и претендовать со своим рейтингом на должности, которые остались вакантными после первой стадии.

С новым Порядком проведения конкурса можно ознакомиться ниже:

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ВККС апелляционные суды

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Конкурс в общие апелляционные суды состоится сразу по судам, но в три очереди – ВККС изменила правила конкурса в апелляционные суды

Заявления для участия в конкурсе в апелляционные суды первой очереди необходимо подать до 9 мая 2025 года.

Причиной блекаута в Европе стал редкий атмосферный феномен – оператор электросети Португалии

Из-за экстремальных колебаний температуры возникла индуцированная атмосферная вибрация, которая вызвала сбои в синхронизации между электрическими системами, заявили в Португалии.

НАБУ допросило Кубракова через 8 месяцев после подачи им заявления – действительно ли он выступал обличителем по громкому делу?

«Заявителя-обличителя Кубракова О. М.» детективы НАБУ допросили через 8 месяцев после подачи им заявления и за неделю до завершения досудебного расследования – действительно ли у него статус обличителя, или – только медийной фигуры.

Европейский суд по правам человека избрал новым председателем судью Маттиаса Гийомара от Франции

Судья ЕСПЧ от Франции Маттиас Гийомар возглавит ЕСПЧ в конце мая 2025 года.

Великобритания и ЕС собираются заключить новую сделку о торговле, которая будет предусматривать поддержку Украины

ЕС вместе с Великобританией собираются заключить соглашение о перезагрузке отношений после Brexit, указав в нем «непоколебимую приверженность» поддержке Украины.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олег Головенко
    Олег Головенко
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Андрій Парінов
    Андрій Парінов
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду