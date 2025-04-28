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Туристический сбор в первом квартале 2025 года вырос на треть – какие регионы в лидерах

21:52, 28 апреля 2025
Местные бюджеты получили 66,4 млн грн туристического сбора в первом квартале 2025 года.
Туристический сбор в первом квартале 2025 года вырос на треть – какие регионы в лидерах
Фото: Hotels24.ua
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В первом квартале 2025 года местные бюджеты получили 66,4 млн грн туристического сбора. Это на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила Государственная налоговая служба.

По данным ведомства, в январе-марте 2024 года поступления от туристического сбора составляли 50,7 млн грн. Таким образом, в этом году показатель вырос более чем на 30 %.

Больше всего поступлений традиционно обеспечила столица: 25% всех уплаченных средств пришлось на Киев. Бюджет города пополнился на 16,2 млн грн туристического сбора.

Среди регионов лидерами остаются:

- Львовская область - 13 млн грн,

- Ивано-Франковская область - 9,1 млн грн,

- Закарпатская область - 5,5 млн грн.

Туристический сбор уплачивают граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства авансовым взносом перед временным размещением в местах проживания. Налоговыми агентами являются субъекты хозяйствования, которые предоставляют услуги по размещению - гостиницы, хостелы, дома отдыха и другие заведения. Именно они перечисляют собранные средства в местные бюджеты.

Перечень налоговых агентов можно найти на сайтах местных советов. Местные власти также устанавливают ставку сбора: до 0,5 % минимальной заработной платы за сутки для граждан Украины и до 5 % - для иностранцев.

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туризм

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