Туристический сбор в первом квартале 2025 года вырос на треть – какие регионы в лидерах

Местные бюджеты получили 66,4 млн грн туристического сбора в первом квартале 2025 года.

Фото: Hotels24.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В первом квартале 2025 года местные бюджеты получили 66,4 млн грн туристического сбора. Это на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила Государственная налоговая служба.

По данным ведомства, в январе-марте 2024 года поступления от туристического сбора составляли 50,7 млн грн. Таким образом, в этом году показатель вырос более чем на 30 %.

Больше всего поступлений традиционно обеспечила столица: 25% всех уплаченных средств пришлось на Киев. Бюджет города пополнился на 16,2 млн грн туристического сбора.

Среди регионов лидерами остаются:

- Львовская область - 13 млн грн,

- Ивано-Франковская область - 9,1 млн грн,

- Закарпатская область - 5,5 млн грн.

Туристический сбор уплачивают граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства авансовым взносом перед временным размещением в местах проживания. Налоговыми агентами являются субъекты хозяйствования, которые предоставляют услуги по размещению - гостиницы, хостелы, дома отдыха и другие заведения. Именно они перечисляют собранные средства в местные бюджеты.

Перечень налоговых агентов можно найти на сайтах местных советов. Местные власти также устанавливают ставку сбора: до 0,5 % минимальной заработной платы за сутки для граждан Украины и до 5 % - для иностранцев.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.