В супермаркетах Барселоны покупатели сметают все самое необходимое – воду, туалетную бумагу, овощи и свечи

В супермаркетах Барселоны покупатели массово закупают товары первой необходимости и готовятся к длительным отключениям.

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Как известно, 28 апреля в Испании и Португалии произошел блэкаут, который оставил без электроэнергии почти весь Пиренейский полуостров. Предварительно восстановление электроснабжения в Испании может продлиться до 10 часов.

Как пишет EL PAÍS, правительственные источники сообщают, что авария носит технический характер, и ожидается, что сервис будет восстановлен в течение одного-двух часов.

В супермаркетах, в частности в Mercadona в центре Барселоны, ситуация выглядит напряженной. Покупатели, хотя и спокойно, но массово покупают первоочередные товары - «Берут воду, туалетную бумагу, бобовые, свечи...». Работники магазинов отмечают, что атмосфера необычная: у касс дежурят охранники, все холодильники закрыты, а покупатели суетятся, будто не до конца понимая, что именно нужно приобрести.

Некоторые покупатели, например Паола среднего возраста, уже четко знают, что им нужно. Она заполняет тележку продуктами длительного хранения - водой, рисом, пастой, консервами, яйцами, хлебом для тостов и даже мате. «После пандемии мы уже знаем, как действовать», - говорит она, рассказывая о своих покупках.

На кассах работают сканеры штрихкодов и банковские карты, но конвейерные ленты, которые подают товары, не работают.

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