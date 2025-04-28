Причиной блекаута в Европе стал редкий атмосферный феномен – оператор электросети Португалии

Из-за экстремальных колебаний температуры возникла индуцированная атмосферная вибрация, которая вызвала сбои в синхронизации между электрическими системами, заявили в Португалии.

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Оператор электросети Португалии REN (Redes Energéticas Nacionais) заявил, что перебои в электроснабжении страны были результатом «сбоя в испанской электросети».

Там заявили, что это связано с «редким атмосферным явлением», а именно с экстремальными колебаниями температуры, сообщает Sky News.

Из-за этих колебаний внутри Португалии и в Испании наблюдались «аномальные колебания в линиях очень высокого напряжения» (400 кВ), что является явлением, известным как «индуцированная атмосферная вибрация».

«Эти колебания вызвали сбои синхронизации между электрическими системами, что привело к последовательным сбоям в соединенной европейской сети».

Испания пока не озвучила официальную версию. Как ранее сообщалось, разведка Испании пытается выяснить, не был ли блекаут связан с кибератакой.

В REN добавили, что нормализация работы системы может длиться до недели.

Ранее глава электрической сети Испании заявлял, что восстановление электроснабжения может длиться от 6 до 10 часов.

Как сообщают иностранные медиа, отключение света вызвало панику среди населения, в частности, люди начали сгребать с полок воду, из-за чего супермаркетам пришлось ограничить продажу воды в одни руки. Также пришлось эвакуировать людей из метрополитена, поскольку поезда неожиданно остановились. Сбои в работе светофоров создали хаотическую ситуацию на оживленных городских дорогах, и водителей в Мадриде призвали не использовать свои автомобили без крайней необходимости.

Автор: Наталя Мамченко

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