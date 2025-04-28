Белый дом подчеркивает необходимость постоянного прекращения огня, а не паузах

Заявление Путина о прекращении огня не удовлетворяет США, говорит Кэролайн Левитт.

Фото: Sky News

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Пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Левитт прокомментировала заявление Путина о временном прекращении огня с 8 по 10 мая. Как сообщает Sky News, Левитт отметила, что Путин утром объявил о своем предложении прекращения огня, но, по ее словам, президент США Дональд Трамп «четко дал понять, что сначала он хочет видеть постоянное прекращение огня, чтобы остановить убийства и остановить кровопролитие».

Левитт также отметила, что Трамп сохраняет оптимизм относительно заключения мирного соглашения, однако все больше разочаровывается в лидерах обеих стран. Она подчеркнула, что для решения конфликта необходимо, чтобы оба лидера сели за стол переговоров.

Пресс-секретарь также подчеркнула, что встреча лидеров продемонстрировала стремление Трампа быть миротворцем, каким он был во время своего первого срока на посту, и он намерен восстановить этот подход.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Трампа не устраивают предложения о временном прекращении огня, потому что он хочет быть президентом, который установит мир.

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