В Киевской области депутат, который погорел на взятке, предстал перед судом

Депутат горсовета получил взятку в 10 тысяч долларов за содействие в получении земельного участка в аренду.

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В Киевской области суд признал виновным депутата Мироновского городского совета Обуховского района в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства.

Как сообщила Киевская областная прокуратура, мужчина, используя свой статус депутата местного совета и полномочия члена земельной комиссии, обещал предпринимателю содействовать в положительном решении вопроса о получении в аренду земельного участка коммунальной собственности в центре города Мироновка.

Свои услуги депутат оценил в 10 тысяч долларов.

Отмечается, что депутат был приговорен к двум годам лишения свободы с конфискацией имущества.

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