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Укрзализныця запустила флагманский поезд «Единство» между Харьковом и Ворохтой

10:58, 29 апреля 2025
Поезд Харьков – Ворохта получил название «Единство» и стал флагманским.
Укрзализныця запустила флагманский поезд «Единство» между Харьковом и Ворохтой
Фото: УЗ
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Поезд №1/2 сообщением Харьков - Ворохта стал флагманским и получил название «Единство». Об этом сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

В составе поезда предусмотрен ряд обновлений. Пассажирам предлагают купейные вагоны после капитального ремонта, оснащенные вакуумными туалетами, кондиционерами и розетками в купе. Кроме того, в составе будут новые вагоны класса СВ. Туалетные комнаты в поезде приведены к современному стандарту: они оборудованы дозаторами мыла и накладками на унитазы.

Поезд также получил фирменное название и логотип, которые разработаны с учетом истории маршрута и самого поезда.

Расписание движения «Единства» предусматривает отправление из Харькова через день в 18:45 и прибытие в Ворохту в 13:59 следующего дня. В обратном направлении поезд отправляется из Ворохты также через день в 16:31 и прибывает в Харьков в 11:27.

В «Укрзализныце» отметили, что «Единство» стал уже восьмым флагманским поездом компании.

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Харьков Укрзализныця

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