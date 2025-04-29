В Гоструда рассказали, как правильно принять на работу руководителя предприятия

Стало известно, должен ли заключаться контракт с руководителем предприятия.

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В Государственной службе по вопросам труда рассказали, должен ли заключаться контракт с руководителем предприятия.

В соответствии со статьёй 65 Хозяйственного кодекса Украины, в случае найма руководителя предприятия с ним заключается договор (контракт), в котором определяются срок найма, права, обязанности и ответственность руководителя, условия его материального обеспечения, условия освобождения его от должности и другие условия найма по согласованию сторон.

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