Путин объявил так называемое трехдневное «перемирие» в честь Дня Победы

РФ объявила о «перемирии» на дни 80-й годовщины Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Источник фото: Depositphotos

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Кремле сообщили, что Путин решил объявить «перемирие» в дни 80-й годовщины Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Сообщается, что «перемирие» в дни 80-летия Победы будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая.

В этот период Россия якобы готова полностью остановить боевые действия.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп назвал «приятной» встречу с главой Украины Владимиром Зеленским в Ватикане, отметив, что разочарован действиями России, которая запускала ракеты после начала переговоров. На вопрос, чего он хочет от Путина, Трамп ответил: «Чтобы тот прекратил стрелять, сел и подписал соглашение».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.