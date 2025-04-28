Практика судов
  1. В мире

Трамп заявил, что доволен разговором с Зеленским и разочарован действиями РФ

08:37, 28 апреля 2025
Президент США хочет, чтобы Путин «прекратил стрелять, сел и подписал соглашение».
Трамп заявил, что доволен разговором с Зеленским и разочарован действиями РФ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Дональд Трамп назвал «приятной» встречу с главой Украины Владимиром Зеленским в Ватикане, отметив, что разочарован действиями России, которая запускала ракеты после начала переговоров.

Об этом президент США сообщил журналистам в аэропорту в штате Нью-Джерси по пути в Вашингтон.

«Я думаю, что встреча прошла хорошо. Посмотрим, что произойдет в течение следующих нескольких дней. Мы, вероятно, многое узнаем», — сказал он. Глава Белого дома добавил, что это была «приятная и замечательная» встреча, отметив, что Президент Украины «хочет сделать что-то хорошее для своей страны» и усердно над этим работает.

Кроме того, Трамп указал, что Зеленский сообщил ему о необходимости большего вооружения для Украины.

«Он сказал мне, что ему нужно больше оружия. Хотя он уже три года говорит, что ему нужно больше оружия. Так что посмотрим, что будет», — отметил Трамп.

В то же время глава США подчеркнул, что «был очень разочарован тем», что Россия запускала ракеты после начала переговоров. И пояснил, что хочет увидеть, как Москва будет вести себя дальше.

На вопрос, чего он хочет от Путина, Трамп ответил: «Чтобы тот прекратил стрелять, сел и подписал соглашение».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США оружие Украина Дональд Трамп война Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада вновь попытается рассмотреть законопроект, позволяющий стать судьями ВАКС налоговикам, таможенникам и сотрудникам НАЗК

Законопроект об отмене ограничений, запрещающих быть кандидатами в судьи ВАКС сотрудникам НАЗК, АРМА, налоговикам и таможенникам, одобрил также комитет антикоррупционной политики, возглавляемый Анастасией Радиной.

НАБУ допросило Кубракова через 8 месяцев после подачи им заявления – действительно ли он выступал обличителем по громкому делу?

«Заявителя-обличителя Кубракова О. М.» детективы НАБУ допросили через 8 месяцев после подачи им заявления и за неделю до завершения досудебного расследования – действительно ли у него статус обличителя, или – только медийной фигуры.

Органы уголовного преследования обязаны предоставить стороне защиты доступ ко всем материалам, собранным во время досудебного расследования – позиция ЕСПЧ

ЕСПЧ подчеркнул, что право на справедливое судебное разбирательство включает право защиты на получение всех материалов, находящихся у стороны обвинения – как в пользу, так и против обвиняемого.

Владимир Луганский пока что остался без меры пресечения – дело члена ВККС оказалось непростым

Защита считает, что Владимир Луганский стал жертвой мошенничества, но прокуратура настаивает, что как юрист, он должен был все понимать.

Верховный Суд объяснил, каких признаков достаточно для признания деятельности иностранной компании постоянным представительством, что означает необходимость уплаты налогов в Украине

Достаточно установить регулярный характер ее хозяйственной деятельности через представителей, которые заключают сделки и выполняют ключевые функции на территории Украины.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олег Головенко
    Олег Головенко
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Андрій Парінов
    Андрій Парінов
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду