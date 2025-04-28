Трамп заявил, что доволен разговором с Зеленским и разочарован действиями РФ

Президент США хочет, чтобы Путин «прекратил стрелять, сел и подписал соглашение».

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Президент США Дональд Трамп назвал «приятной» встречу с главой Украины Владимиром Зеленским в Ватикане, отметив, что разочарован действиями России, которая запускала ракеты после начала переговоров.

Об этом президент США сообщил журналистам в аэропорту в штате Нью-Джерси по пути в Вашингтон.

«Я думаю, что встреча прошла хорошо. Посмотрим, что произойдет в течение следующих нескольких дней. Мы, вероятно, многое узнаем», — сказал он. Глава Белого дома добавил, что это была «приятная и замечательная» встреча, отметив, что Президент Украины «хочет сделать что-то хорошее для своей страны» и усердно над этим работает.

Кроме того, Трамп указал, что Зеленский сообщил ему о необходимости большего вооружения для Украины.

«Он сказал мне, что ему нужно больше оружия. Хотя он уже три года говорит, что ему нужно больше оружия. Так что посмотрим, что будет», — отметил Трамп.

В то же время глава США подчеркнул, что «был очень разочарован тем», что Россия запускала ракеты после начала переговоров. И пояснил, что хочет увидеть, как Москва будет вести себя дальше.

На вопрос, чего он хочет от Путина, Трамп ответил: «Чтобы тот прекратил стрелять, сел и подписал соглашение».

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