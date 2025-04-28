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Андрей Ермак поприветствовала достижение мира благодаря США в Африке

08:33, 28 апреля 2025
Украина приветствовала подписание мирной декларации между Руандой и ДР Конго при посредничестве США.
Андрей Ермак поприветствовала достижение мира благодаря США в Африке
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Украина поприветствовала важный результат в деле восстановления мира на Африканском континенте, достигнутый благодаря посредничеству США. В частности, как указал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, 25 апреля в Вашингтоне между Руандой и Демократической Республикой Конго была подписана Декларация принципов, формирующая путь к урегулированию многолетнего конфликта в регионе Великих Озер.

По словам Андрея Ермака, важным в этом процессе является то, что Руанда и ДРК, а также США как посредник, в основу будущего мирного урегулирования закладывают именно общепризнанные принципы международного права, закреплённые в Уставе ООН:

  • взаимное признание суверенитета, территориальной целостности и государственных границ;
  • настроенность на разрешение споров мирными средствами дипломатии и переговоров;
  • воздержание от вмешательства во внутренние дела друг друга.

«Россия может последовать этому примеру, прекратить тактику манипуляций, затягивания и террора против гражданского населения Украины и согласиться на полное и безоговорочное прекращение огня как первый шаг к завершению войны против Украины», — указал руководитель ОП.

В то же время Андрей Ермак отметил, что применение принципов Устава ООН для прекращения войны в Европе так же возможно, как и для урегулирования конфликтов в Африке.

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США Андрей Ермак Африка

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