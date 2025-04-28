Гробницу Папы Франциска открыли для посетителей

Гробница находится в базилике Санта-Мария-Маджоре — церкви на Эсквилинском холме.

Источник фото: Vatican News / Х

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Могила Папы Франциска открыта для посетителей. Она находится в базилике Санта-Мария-Маджоре — церкви на Эсквилинском холме, которая является одной из четырёх главных базилик Рима.

Уже 27 апреля десятки тысяч верующих выстроились в очередь к гробнице Папы Римского Франциска, чтобы проститься с понтификом, сообщает Reuters.

Посетители начали занимать очередь задолго до открытия базилики в 7:00 утра, а верующие, покидавшие базилику в обеденное время, рассказали, что стояли в очереди более двух часов и имели лишь несколько минут, чтобы проститься с Папой Франциском.

Они также рассказали, что гробница покойного понтифика выполнена очень просто. Гроб Папы Франциска расположен в простой мраморной могиле в боковом проходе базилики. Лишь его имя латинскими буквами Franciscus выбито сверху, а над нишей висит репродукция простого креста, который он носил на шее при жизни.

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