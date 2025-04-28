Северная Корея подтвердила участие своих войск в войне против Украины

КНДР подтвердила участие армейских подразделений в боевых действиях против Сил обороны Украины на территории Курской области России.

Северокорейский военный, которого ВСУ взяли в плен в Курской области РФ. Фото: Владимир Зеленский

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Центральная военная комиссия Трудовой партии Кореи подтвердила участие армейских подразделений КНДР в боевых действиях против Сил обороны Украины на территории Курской области России.

Об этом говорится в специальном заявлении руководящего партийного органа по поводу объявления РФ о «освобождении» Курской области, пишет северокорейское государственное информационное агентство KCNA.

Отмечается, что северокорейские военные были направлены на войну в соответствии с подписанным в июне прошлого года договором о взаимной обороне между Пхеньяном и Москвой.

«На основе анализа и оценки всех обстоятельств было установлено, что ситуация соответствует условиям для применения статьи 4 договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией, поэтому товарищ Ким Чен Ын принял решение об участии наших вооружённых сил в войне и сообщил об этом российской стороне», – говорится в сообщении.

В Пхеньяне утверждают, что военные КНДР принимали участие в боевых действиях только в пределах России, что «полностью соответствует положениям Устава ООН и других международных договоров».

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