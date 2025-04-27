В соглашении о полезных ископаемых не будет засчитываться помощь, предоставленная до его подписания, — Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль отметил, что в настоящее время над документом работают юридические команды и есть хороший прогресс.

Фото: lb.ua

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил некоторые детали переговоров с США по поводу соглашения о полезных ископаемых.

Он отметил, что состоялась важная встреча с Министром финансов США Скоттом Бессентом, на которой отдельной темой обсуждения было соглашение между странами.

«Над документом работают юридические команды. У нас есть хороший прогресс. Главное — мы четко определили наши красные линии: соглашение должно соответствовать европейским обязательствам, а также не противоречить Конституции и законодательству Украины. Оно обязательно должно быть ратифицировано Парламентом. Достигнуты договоренности, что в документе не будет учитываться помощь, предоставленная до его подписания», — сказал Шмыгаль.

Напомним, министр финансов Украины Сергей Марченко заявлял, что на этой неделе соглашение о полезных ископаемых между Украиной и США не будет завершено.

Также Трамп пожаловался, что Украина до сих пор не заключила с США соглашение по полезным ископаемым.

Добавим, советник президента США Дональда Трампа Майк Уолтц заявил, что соглашение с Украиной о полезных ископаемых будет заключено.

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