В угоді про корисні копалини не буде зараховуватись допомога, надана до її підписання, — Денис Шмигаль

Денис Шмигаль зазначив, що наразі над документом працюють юридичні команди та є хороший прогрес.

Фото: lb.ua

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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив деякі деталі переговорів зі США щодо угоди про корисні копалини.

Він зазначив, що відбулася важлива зустріч із Міністром фінансів США Скоттом Бессентом, на якій окремою темою розмови була угода між країнами.

«Над документом працюють юридичні команди. Маємо хороший прогрес. Головне — чітко визначили наші червоні лінії, угода має відповідати європейським зобов’язанням, а також не суперечити Конституції та законодавству України. Вона повинна обов'язково бути ратифікованою Парламентом. Досягнуто домовленостей, що в документі не зараховується допомога, надана до її підписання», - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, міністр фінансів України Сергій Марченко заявляв, що цього тижня угоду щодо корисних копалин між Україною та США не буде завершено.

Крім того, Трамп поскаржився, що Україна досі не уклала із США угоду про корисні копалини.

Додамо, радник президента США Дональда Трампа Майк Волц заявляв, що угода з Україною про корисні копалини буде укладена.

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