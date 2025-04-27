Угода з Україною про корисні копалини буде укладена, – радник президента США Майк Волц

Майк Волц підкреслив, що учасники переговорів наполегливо працювали протягом вихідних.

Фото: economist.com

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Радник президента США Дональда Трампа Майк Волц заявив, що угода з Україною про корисні копалини буде укладена. Про це він сказав у коментарі Fox News.

«Так, угода з Україною буде укладена. Учасники переговорів наполегливо працювали протягом вихідних. Це в першу чергу стосується як міністра Бессента, так і президента. Це буде зроблено. Президент сповнений рішучості зробити це», – сказав Майк Волц.

Нагадаємо, міністр фінансів України Сергій Марченко заявляв, що цього тижня угоду щодо корисних копалин між Україною та США не буде завершено.

Крім того, Трамп поскаржився, що Україна досі не уклала із США угоду про корисні копалини.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.