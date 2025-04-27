В Ірані збільшилася кількість загиблих внаслідок потужного вибуху в порту Бандар-Аббас

Наразі пожежу ліквідовано на 70%.

Скріншот із відео

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У суботу, 26 квітня, у найбільшому порту Ірану Бандар-Аббас стався потужний вибух.

Як повідомили місцеві ЗМІ, внаслідок вибуху загинуло 28 людей, а ще понад 1000 осіб отримали поранення.

Вибухова хвиля була настільки сильною, що розбила вікна у радіусі кількох кілометрів і серйозно пошкодила вміст контейнерів у порту Шахід Раджаї.

Влада повідомляє, що пожежу ліквідовано на 70%.

За попередньою версією, причиною вибуху стало неналежне зберігання хімічних речовин.

Нагадаємо, раніше місцева влада повідомлялася про 14 загиблих.

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