В Иране увеличилось количество погибших в результате сильного взрыва в порту Бандар-Аббас

На данный момент пожар ликвидирован на 70%.

Скриншот с видео

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В субботу, 26 апреля, в крупнейшем порту Ирана Бандар-Аббас произошел мощный взрыв.

Как сообщили местные СМИ, в результате взрыва погибли 28 человек, а еще более 1000 человек получили ранения.

Взрывная волна была настолько сильной, что разбила окна в радиусе нескольких километров и серьезно повредила содержимое контейнеров в порту Шахид Раджаи.

Власти сообщают, что пожар ликвидирован на 70%.

По предварительной версии, причиной взрыва стало ненадлежащее хранение химических веществ.

Напомним, ранее местные власти сообщалось о 14 погибших.

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