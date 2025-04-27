Марко Рубио объяснил, почему США не вводят новые санкции против России

США не вводят новые санкции против РФ, поскольку продолжается переговорный процесс по завершению войны в Украине.

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Государственный секретарь США Марко Рубио объяснил, почему Соединенные Штаты Америки не вводят новые санкции против России. Об этом он рассказал в эфире NBC News.

Чиновник подчеркнул, что США пока не планируют вводить санкции против России, поскольку продолжается переговорный процесс по завершению войны в Украине.

Рубио добавил, что США не хотят, чтобы война продолжалась.

«Никто другой не разговаривает с обеими сторонами, кроме нас», — сказал он.

Также Марко Рубио заявлял, что следующая неделя станет решающей для завершения войны в Украине.

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