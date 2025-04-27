Марко Рубио объяснил, почему США не вводят новые санкции против России

Государственный секретарь США Марко Рубио объяснил, почему Соединенные Штаты Америки не вводят новые санкции против России. Об этом он рассказал в эфире NBC News.
Чиновник подчеркнул, что США пока не планируют вводить санкции против России, поскольку продолжается переговорный процесс по завершению войны в Украине.
Рубио добавил, что США не хотят, чтобы война продолжалась.
«Никто другой не разговаривает с обеими сторонами, кроме нас», — сказал он.
Также Марко Рубио заявлял, что следующая неделя станет решающей для завершения войны в Украине.
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