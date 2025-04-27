Следующая неделя станет решающей для завершения войны в Украине, — Марко Рубио

Марко Рубио считает, что Украина и РФ сейчас ближе к мирному соглашению, чем когда-либо за последние три года.

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Государственный секретарь США Марко Рубио считает, что следующая неделя станет решающей для завершения войны в Украине. Об этом сообщает Clash Report в соцсети Х.

«Я думаю, что это будет очень важная неделя. Это будет действительно важная неделя, на которой нам нужно будет принять решение о том, хотим ли мы продолжать заниматься этим делом, или пришло время сосредоточиться на каких-то других вопросах, которые в некоторых случаях не менее, а то и более важны. Но мы хотим, чтобы это произошло», — сказал он.

По его словам, есть основания для оптимизма, но в то же время есть причины оставаться реалистами.

«Мы близки, но все еще недостаточно близки», — отметил Рубио.

Также он считает, что Украина и РФ сейчас ближе к мирному соглашению, чем когда-либо за последние три года.

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