Наступний тиждень стане вирішальним щодо завершення війни в Україні, — Марко Рубіо

Марко Рубіо вважає, що Україна та РФ зараз ближче до мирної угоди, ніж будь-коли за останні три роки.

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Державний секретар США Марко Рубіо вважає, що наступний тиждень стане вирішальним щодо завершення війни в Україні. Про це повідомляє Clash Report у соцмережі Х.

«Я думаю, що це буде дуже важливий тиждень. Цей тиждень буде справді важливим тижнем, на якому ми маємо ухвалити рішення про те, чи хочемо ми продовжувати займатися цією справою, чи настав час зосередитися на якихось інших питаннях, які в деяких випадках є не менш, а то й більш важливими. Але ми хочемо, щоб це сталося», - сказав він.

За його словами, є підстави для оптимізму, але водночас є причини бути реалістами.

«Ми близькі, але недостатньо близькі», - сказав Рубіо.

Також він вважає, що Україна та РФ зараз ближче до мирної угоди, ніж будь-коли за останні три роки.

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