Марко Рубіо пояснив, чому США не вводять нові санкції проти Росії

США не запроваджують нові санкції проти РФ, оскільки триває переговорний процес для завершення війни в Україні.

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Державний секретар США Марко Рубіо пояснив, чому Сполучені Штати Америки не вводять нові санкції проти Росії. Про це він розповів в ефірі NBС News.

Посадовець підкреслив, що США поки що не планують вводити санкції проти Росії, адже триває переговорний процес для завершення війни в Україні.

Рубіо додав, що США не хочуть, щоб війна продовжувалася.

«Ніхто інший не розмовляє з обома сторонами, крім нас», - сказав він.

Також Марко Рубіо заявляв, що наступний тиждень стане вирішальним щодо завершення війни в Україні.

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