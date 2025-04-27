Соглашение с Украиной о полезных ископаемых будет заключено, — советник президента США Майк Уолц

Майк Уолц подчеркнул, что участники переговоров усердно работали в выходные.

Фото: economist.com

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Советник президента США Дональда Трампа Майк Уолц заявил, что соглашение с Украиной о полезных ископаемых будет заключено. Об этом он сказал в комментарии Fox News.

«Да, соглашение с Украиной будет заключено. Участники переговоров усердно работали в выходные. Это касается в первую очередь как министра Бессента, так и президента. Это будет сделано. Президент полон решимости довести это до конца», — сказал Майк Уолц.

Напомним, министр финансов Украины Сергей Марченко заявлял, что на этой неделе соглашение о полезных ископаемых между Украиной и США не будет завершено.

Также Трамп пожаловался, что Украина до сих пор не заключила с США соглашение по полезным ископаемым.

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