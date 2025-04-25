Трамп пожаловался, что Украина до сих пор не заключила с США соглашение по полезным ископаемым

Президент США заявил, что подписание «задерживается минимум на три недели».

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Президент США Дональд Трамп заявил, что украинская сторона три недели не подписывает соглашение по полезным ископаемым.

Американский президент обвинил Украину в затягивании подписания договора.

«Украина под руководством Владимира Зеленского до сих пор не подписала окончательные документы по важному соглашению с США о редкоземельных элементах. Подписание уже задерживается как минимум на три недели. Надеюсь, что соглашение будет подписано немедленно», — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

При этом он добавил, что работа над общей мирной договорённостью между Россией и Украиной «продвигается успешно».

«Есть все основания верить, что впереди — успех!» — отметил Трамп.

Напомним, министр финансов Украины Сергей Марченко заявлял, что на этой неделе соглашение о полезных ископаемых между Украиной и США не будет завершено.

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