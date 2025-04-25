Трамп поскаржився, що Україна досі не уклала із США угоду про корисні копалини

Президент США заявив, що підписання «затримується щонайменше на три тижні».

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Президент США Дональд Трамп заявив, що українська сторона три тижні не підписує угоду щодо корисних копалин.

Американський президент звинуватив Україну у запізненні з підписанням угоди.

«Україна під керівництвом Володимира Зеленського досі не підписала остаточні документи щодо важливої угоди зі США про рідкоземельні елементи. Підписання вже затримується щонайменше на три тижні. Сподіваюся, що угоду буде підписано негайно», — написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

При цьому він додав, що робота над загальною мирною угодою між Росією та Україною «просувається успішно». «Є всі підстави вірити, що попереду — успіх!» — каже Трамп.

Нагадаємо, міністр фінансів України Сергій Марченко заявляв, що цього тижня угоду щодо корисних копалин між Україною та США не буде завершено.

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