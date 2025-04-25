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Чи зможе Європа втримати рівень підтримки України на тлі зниження допомоги з боку США

21:44, 25 квітня 2025
Аналітики поділилися, чи вдасться ЄС зберегти темпи підтримки України без американських вливань.
Чи зможе Європа втримати рівень підтримки України на тлі зниження допомоги з боку США
Фото: unsplash
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Питання подальшої підтримки України Сполученими Штатами залишається відкритим. Адміністрація Дональда Трампа вже заявляла: без суттєвого прогресу в переговорах Вашингтон не продовжуватиме допомогу.

Нове фінансування наразі не надходить, а Київ отримує лише залишки схвалених раніше поставок — зокрема пакета на $500 млн, затвердженого ще адміністрацією Джо Байдена у січні.

У своєму матеріалі DW зазначає, що на цьому тлі посилюється навантаження на європейських союзників.

Згідно з даними Ukraine Support Tracker від Кільського інституту світової економіки, у січні–лютому цього року Швеція надала найбільший внесок — 1,1 млрд євро. Також суттєву допомогу виділили Данія, Норвегія, Німеччина та Велика Британія. Загальний обсяг європейської допомоги з початку повномасштабної війни перевищив 138 млрд євро, що вже на 23 млрд більше за американські показники.

Водночас саме США залишаються лідером за обсягами військової підтримки — 65 млрд євро проти 64 млрд від країн ЄС.

Згідно з оцінками експертів Chatham House та IfW Kiel, Європа потенційно здатна компенсувати зниження допомоги з боку США.

Для цього країнам ЄС, а також Британії та Норвегії, доведеться щорічно виділяти на підтримку України суму, еквівалентну 0,2% ВВП. Деякі країни — як-от Данія, країни Балтії та Швеція — вже перевищують цей рівень. Водночас Франція, Італія, Іспанія та Німеччина поки що фінансують значно менше.

Аналітики вважають: якщо «велика п’ятірка» європейських економік збільшить свої зусилля, Європа зможе частково компенсувати потенційний відхід США з ролі основного донора — особливо в гуманітарній та фінансовій сферах.

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