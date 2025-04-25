Найближчими днями можуть відбутися вагомі зустрічі, які повинні наблизити тишу для України, — Зеленський

Президент анонсував низку дипломатичних зустрічей, які мають наблизити припинення вогню.

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Найближчими днями можуть відбутися дуже вагомі зустрічі, які повинні наблизити тишу для України. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 25 квітня.

Глава держави також наголосив, що потрібне безумовне припинення вогню. Потрібен реальний тиск на росію, щоб вони сприйняли або американську пропозицію припинити вогонь і рухатися до миру, або нашу пропозицію – будь-яку, яка справді може спрацювати й гарантувати надійне, негайне та безумовне припинення вогню, а потім – достойний мир і гарантії безпеки.

«Дипломатія повинна спрацювати. І ми робимо все для того, щоб дипломатія стала справді змістовною й нарешті спрацювала», – заявив Президент.

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