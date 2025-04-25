Держсекретар США Марко Рубіо призначив нового куратора у справах Європи

Марко Рубіо призначив дипломата Держдепартаменту з питань Європи, яким став Брендан Ханрахан.

Фото: Getty Images/Oliver Contreras/Sipa/Bloomberg

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Державний секретар США Марко Рубіо призначив Брендана Ханрагана на посаду дипломата Держдепартаменту США з питань Європи. Про це повідомляє Reuters із посиланням на внутрішній лист та джерела в Держдепартаменті.

Це призначення відбувається в період напружених відносин між США та Європою.

«Зміна керівництва в Бюро з питань Європи та Євразії Держдепартаменту є частиною масштабної реорганізації, яку проводить адміністрація Трампа, щоб забезпечити виконання пріоритетів політики «Америка передусім», — вказує видання.

За словами двох джерел у Держдепартаменті, які побажали залишитися анонімними, Ханрахан прийшов із компанії Bain Capital. Співробітники висловлюють занепокоєння через очевидну відсутність у нього відповідного дипломатичного досвіду.

Сторінка Ханрахана на LinkedIn, де вказувалося, що він працює в Bain Capital, була видалена у п’ятницю. Згідно з біографією на сайті Bain Capital, збереженою у Wayback Machine, він приєднався до компанії у 2017 році та працював у команді приватного капіталу, а раніше був консультантом у McKinsey and Company.

Попередній посадовець, Луїс Боно, оголосив, що передає повноваження Ханрагану. У листі до колег він написав, що «Брендан приносить цінний досвід із приватного сектору та Сенату», що дозволить йому реалізовувати порядок денний Держсекретаря в Європі.

Посада, яку зараз обіймає Ханрахан, відіграє ключову роль у відносинах США з європейськими країнами, зокрема з Україною та Росією. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року посадовці цього рівня були критично важливими для дипломатії США в Європі та управління відносинами з Росією. Зазвичай ці посади займали особи, затверджені Сенатом.

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