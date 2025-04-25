Госсекретарь США Марко Рубио назначил нового куратора по делам Европы

Марко Рубио назначил дипломата Госдепартамента по вопросам Европы, которым стал Брендан Ханрахан.

Фото: Getty Images/Oliver Contreras/Sipa/Bloomberg

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Госсекретарь США Марко Рубио назначил Брендана Ханрахана на должность дипломата Госдепартамента США по вопросам Европы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внутреннее письмо и источники в Госдепартаменте.

Это назначение происходит в период напряженных отношений между США и Европой.

«Смена руководства в Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента является частью масштабной реорганизации, которую проводит администрация Трампа, чтобы обеспечить выполнение приоритетов политики "Америка прежде всего"», — указывает издание.

По словам двух источников в Госдепартаменте, которые пожелали остаться анонимными, Ханрахан пришел из компании Bain Capital. Сотрудники выражают обеспокоенность из-за явного отсутствия у него соответствующего дипломатического опыта.

Страница Ханрахана в LinkedIn, где указывалось, что он работает в Bain Capital, была удалена в пятницу. Согласно биографии на сайте Bain Capital, сохраненной в Wayback Machine, он присоединился к компании в 2017 году и работал в команде прямых инвестиций, а ранее был консультантом в McKinsey and Company.

Предыдущий чиновник, Луис Боно, объявил, что передает полномочия Ханрахану. В письме к коллегам он написал, что «Брендан приносит ценный опыт из частного сектора и Сената», что позволит ему реализовывать повестку дня госсекретаря в Европе.

Должность, которую сейчас занимает Ханрахан, играет ключевую роль в отношениях США с европейскими странами, в частности с Украиной и Россией. После начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года чиновники этого уровня стали крайне важными для дипломатии США в Европе и для управления отношениями с Россией. Обычно эти посты занимали лица, утвержденные Сенатом.

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