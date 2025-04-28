К законопроекту о множественном гражданстве необходимо добавить нормы об упрощенном получении украинского гражданства иностранцами, служащими по контракту – Верещук

Законопроект Президента о множественном гражданстве готовится к принятию во втором чтении – Ирина Верещук считает, что в нем должна быть норма об упрощенном порядке получения украинского гражданства иностранными военнослужащими, служащими по контракту.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Офисе Президента провели межведомственное совещание по законопроекту «О множественном гражданстве». Об этом сообщила заместительница руководителя ОП Ирина Верещук.

Как писала «Судебно-юридическая газета», соответствующий законопроект 11469 о множественном гражданстве, инициированный Президентом Владимиром Зеленским, Верховная Рада приняла в первом чтении 17 декабря 2024 года.

Этим законопроектом определяются случаи допустимости множественного гражданства (подданства) и вводится новый принцип – «определение правового режима одновременной принадлежности гражданина Украины к гражданству (подданству) двух или более государств».

«Готовим этот президентский законопроект ко второму чтению в Верховной Раде. Присутствовали МВД, ГМС, Минобороны, Миннацединства, Минвет, а также заместительница руководителя ОПУ Ирина Мудрая.

В частности, обсуждали вопрос иностранцев, служащих по контракту в нашей армии. Народным депутатам будем предлагать и просить поддержать, чтобы такие иностранцы могли получать украинское гражданство по упрощенной процедуре», – отметила Ирина Верещук.

Таким иностранцам предлагается предоставить соответствующее право при условиях:

после 1 года службы;

они могут не отказываться от своего гражданства;

могут подавать документы на украинское гражданство, даже если паспорта их государств просрочены или имеются только копии.

«Также важно, что такая упрощенная процедура применяется не только к самим военнослужащим-иностранцам, но и к членам их семей.

Такое упрощение получения украинского гражданства для иностранцев в нашей армии является одним из факторов укрепления обороноспособности», – подчеркнула Верещук.

Напомним, что принятой в первом чтении редакцией законопроекта исключается такая причина для потери украинского гражданства, как «добровольное получение гражданином Украины гражданства другого государства, если на момент такого получения он достиг совершеннолетия».

Вместо этого предлагается установить другую причину для потери украинского гражданства: «добровольное получение гражданином Украины гражданства государства, признанного Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом, или гражданства (подданства) государства, не включенного в перечень государств, граждане (подданные) которых получают гражданство Украины в упрощенном порядке, если на момент такого получения он достиг совершеннолетия».

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.