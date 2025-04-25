Законодательство о подготовке граждан к национальному сопротивлению требует неотложных изменений — Ирина Верещук сообщила о совещании в ОП

В Офисе Президента обсудили изменения в законодательстве о подготовке граждан к национальному сопротивлению и базовой военной подготовке для студентов и госслужащих.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Офисе Президента обсудили обновление законодательства по вопросам национального сопротивления и военной подготовки. Об этом сообщила заместительница главы Офиса Президента Ирина Верещук.

Она подчеркнула, что законодательство Украины по вопросам национального сопротивления требует неотложных изменений, чтобы учитывать опыт полномасштабной войны с Россией.

«Сегодня в Офисе Президента провели рабочее совещание с Минобороны, Генштабом и Минобразования.

Обсуждали соответствующие изменения в законодательство по вопросам:

- подготовки граждан к национальному сопротивлению;

- базовой общевойсковой подготовки (БОВП) для получателей профессионального и высшего образования, а также для государственных служащих», — указала заместительница главы ОП.

Как отметила Верещук, Офис Президента обеспечит лидерство и координацию межведомственной работы по развитию профильного законодательства в сферах национального сопротивления и базовой военной подготовки.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин по поручению Президента принял постановление об организации центров подготовки гражданских граждан к противодействию врагу.

В Минобороны подчеркнули, что в каждом регионе Украины будут созданы центры подготовки граждан к национальному сопротивлению.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.