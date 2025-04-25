Законодавство про підготовку громадян до національного спротиву потребує невідкладних змін — Ірина Верещук повідомила про нараду в ОП

В Офісі Президента обговорили зміни до законодавства щодо підготовки громадян до національного спротиву та базової військової підготовки для студентів і держслужбовців.

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В Офісі Президента обговорили оновлення законодавства щодо національного спротиву та військової підготовки. Про це повідомила заступниця голови Офісу Президента Ірина Верещук.

Вона наголосила, що законодавство України з питань національного спротиву потребує невідкладних змін, щоб урахувати досвід повномасштабної війни з Росією.

«Сьогодні в Офісі Президента провели робочу нараду з Міноборони, Генштабом та Міносвіти.

Обговорювали відповідні зміни до законодавства щодо:

- підготовки громадян до національного спротиву;

- базової загальновійськової підготовки (БЗВП) здобувачами професійної та вищої освіти, а також держслужбовцями», — вказала заступниця голови ОП.

Як зазначила Верещук, Офіс Президента забезпечить лідерство та координацію міжвідомчої роботи для розвитку відповідного законодавства у сферах національного спротиву та базової військової підготовки.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін за дорученням Президента прийняв постанову про організацію центрів підготовки цивільних громадян до протидії ворогу.

У Міноборони наголосили, що в кожному регіоні України будуть створені центри підготовки громадян до національного спротиву.

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