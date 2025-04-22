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В кожному регіоні створять центри підготовки громадян до національного спротиву – Міноборони

15:30, 22 квітня 2025
Ветерани ЗСУ навчатимуть українців у нових Центрах національного спротиву.
В кожному регіоні створять центри підготовки громадян до національного спротиву – Міноборони
Фото: mod.gov.ua
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін за дорученням Президента прийняв постанову про організацію центрів підготовки цивільних громадян до протидії ворогу. Відповідний документ був розроблений Міністерством оборони спільно з Офісом Президента, повідомили в Міноборони.

У документі визначено основні засади діяльності Центрів, а також механізми взаємодії з органами державної влади, місцевого самоврядування, Силами територіальної оборони, Силами спеціальних операцій та громадськими організаціями.

Мета створення такої мережі — підготувати громадян до участі в національному спротиві, посилити патріотичну свідомість і дати базові знання та практичні навички, необхідні для захисту країни.

«Створення мережі Центрів національного спротиву – це важливий крок для зміцнення обороноздатності України. Це рішення підвищує нашу стійкість, воно гарантуватиме, що наші громадяни будуть готові зробити внесок у безпеку країни», — заявив заступник міністра оборони, генерал-лейтенант Євген Мойсюк.

Центри створюватимуться в усіх областях та у місті Києві як комунальні установи або підприємства. Ініціатива щодо їх заснування належатиме головам обласних або міських державних адміністрацій (військових адміністрацій), а остаточне рішення ухвалюватимуть обласні ради.

Фінансування Центрів здійснюватиметься з місцевих бюджетів, а також з інших джерел, не заборонених законодавством. Матеріальна база включатиме навчальне обладнання, макети та навчальні зразки зброї, засоби зв’язку, тренажери тощо.

До інструкторського складу залучатимуть передусім сертифікованих ветеранів ЗСУ. За потреби до навчання можуть долучатися й діючі військовослужбовці Сил територіальної оборони та Сил спеціальних операцій. Програми навчання формуватимуться на основі Типових програм Командування Сил ТрО з урахуванням особливостей кожного регіону.

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Кабінет Міністрів України Міноборони

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