В каждом регионе создадут центры подготовки граждан к национальному сопротивлению – Минобороны

Ветераны ВСУ будут обучать украинцев в новых Центрах национального сопротивления.

Фото: mod.gov.ua

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин по поручению Президента принял постановление об организации центров подготовки гражданских граждан к противодействию врагу. Соответствующий документ был разработан Министерством обороны совместно с Офисом Президента, сообщили в Минобороны.

В документе определены основные принципы деятельности Центров, а также механизмы взаимодействия с органами государственной власти, местного самоуправления, Силами территориальной обороны, Силами специальных операций и общественными организациями.

Цель создания такой сети - подготовить граждан к участию в национальном сопротивлении, усилить патриотическое сознание и дать базовые знания и практические навыки, необходимые для защиты страны.

«Создание сети Центров национального сопротивления - это важный шаг для укрепления обороноспособности Украины. Это решение повышает нашу устойчивость, оно будет гарантировать, что наши граждане будут готовы внести вклад в безопасность страны», - заявил заместитель министра обороны, генерал-лейтенант Евгений Мойсюк.

Центры будут создаваться во всех областях и в городе Киеве как коммунальные учреждения или предприятия. Инициатива по их учреждению будет принадлежать председателям областных или городских государственных администраций (военных администраций), а окончательное решение будут принимать областные советы.

Финансирование Центров будет осуществляться из местных бюджетов, а также из других источников, не запрещенных законодательством. Материальная база будет включать учебное оборудование, макеты и учебные образцы оружия, средства связи, тренажеры и тому подобное.

В инструкторский состав будут привлекать прежде всего сертифицированных ветеранов ВСУ. При необходимости к обучению могут привлекаться и действующие военнослужащие Сил территориальной обороны и Сил специальных операций. Программы обучения будут формироваться на основе Типовых программ Командования Сил ТрО с учетом особенностей каждого региона.

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