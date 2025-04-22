В полиции призвали граждан соблюдать правила безопасности в поминальные дни

В Херсонской, Запорожской, Харьковской и Житомирской областях принято решение о запрете посещения части кладбищ.

Источник фото: Getty Images

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В поминальные дни украинцев призывают соблюдать правила безопасности. В частности, как подчеркнул заместитель начальника Департамента превентивной деятельности Нацполиции Анатолий Серединский в эфире телемарафона, в поминальные дни основным вызовом для полиции становится организация безопасного посещения более 10 тысяч кладбищ.

Однако не все из них пригодны для пребывания людей. В Херсонской, Запорожской, Харьковской и Житомирской областях уже принято решение о запрете посещения части кладбищ. В целом речь идет о примерно тысяче таких объектов.

«Сейчас проводится обследование отдельных кладбищ на их безопасность. Это касается прежде всего прифронтовых и деоккупированных территорий», — отметил он. — «Обращаюсь к гражданам с просьбой соблюдать эти требования и запреты — они чрезвычайно просты, но позволяют сохранить жизнь и здоровье».

Отметим, что в Киеве в поминальные дни организуют дополнительный транспорт на кладбища.

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