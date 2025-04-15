У Києві у поминальні дні організують додатковий транспорт до кладовищ

У Києві на період поминальних днів із 27 до 30 квітня організують спеціальні маршрути пасажирського транспорту до міських кладовищ.
Про це повідомили в Департаменті транспортної інфраструктури, вказують у КМДА.
Основний пік перевезень припадає на неділю, 27 квітня. У цей день буде максимально задіяно додатковий випуск автобусів, тролейбусів і трамваїв.
Зазначимо, що у Великодню ніч у Києві не планують змінювати час комендантської години. Богослужіння в храмах вночі відбуватимуться в режимі онлайн-трансляції.
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