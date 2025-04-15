В Киеве в поминальные дни организуют дополнительный транспорт на кладбища

В Киеве на период поминальных дней с 27 по 30 апреля организуют специальные маршруты пассажирского транспорта на городские кладбища.
Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры, уточняют в КГГА.
Основной пик перевозок приходится на воскресенье, 27 апреля. В этот день будет максимально задействован дополнительный выпуск автобусов, троллейбусов и трамваев.
Отметим, что в Пасхальную ночь в Киеве не планируют изменять время комендантского часа. Богослужения в храмах ночью будут проводиться в режиме онлайн-трансляции.
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