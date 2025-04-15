В Киеве обработали парки от грызунов и клещей в Деснянском районе

Указывается, что обработка не представляет угрозы для жизни и здоровья людей и животных.

Парк Киото Источник фото: КГГА

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Парки в Деснянском районе Киева 14 апреля обработали от грызунов и клещей. Об этом сообщили в коммунальном предприятии по содержанию зеленых насаждений района.

Речь идет о следующих парках:

Парк Муромец

«Мой парк»

Парк Киото

Парк имени Шухевича

Парк Молодежный

Как указано, действие таких мероприятий направлены исключительно на уничтожение вредителей и не представляют угрозы для жизни и здоровья людей и животных.

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