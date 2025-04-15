Отдельное определение Верховного Суда: орган местного самоуправления обязан обеспечить утверждение нормативной денежной оценки земель

Верховный Суд вынес отдельное определение об обязанности органа местного самоуправления утвердить нормативную денежную оценку земли соответствующего населенного пункта.

Источник фото: zt.tax.gov.ua

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Общество обратилось в административный суд с иском к Петровскому сельскому совету Вышгородского района Киевской области, Главному управлению Госгеокадастра в Киевской области, третье лицо — Главное управление ГНС в Киевской области — с требованием признать противоправным и недействительным решение Петровского сельского совета от 8 июля 2021 года в части пунктов 1 и 2, а также признать недействительными и отменить два извлечения о нормативной денежной оценке земельных участков.

Решением Киевского окружного административного суда от 26 октября 2023 года, оставленным без изменений постановлением Шестого апелляционного административного суда от 24 апреля 2024 года, исковые требования были удовлетворены. Петровский сельский совет подал кассационную жалобу, в которой просил отменить эти решения и принять новое — об отказе в удовлетворении иска.

Кассационная жалоба обосновывалась тем, что решение, по мнению жалобщика, не является регуляторным актом и не подлежало обязательному обнародованию.

Что решил Верховный Суд

Верховный Суд, считая такие утверждения необоснованными, оставил кассационную жалобу без удовлетворения, согласившись с выводами судов предыдущих инстанций.

В ходе рассмотрения дела Верховный Суд вынес отдельное определение на основании частей первой, четвертой и пятой статьи 249 КАС Украины в связи с выявлением нарушений закона и условий, способствовавших таким нарушениям, а именно — наличием правового вакуума в сфере земельного регулирования.

Суд подчеркнул, что решением Верховного Суда по делу №320/10212/22, принятым 26 марта 2024 года, также было признано недействительным решение Петровского сельсовета в аналогичной части. Таким образом, правовые последствия признания этого решения недействительным наступили именно с этой даты.

С учетом этого Верховный Суд пришел к выводу, что с 26 марта 2024 года в селе Лютиж отсутствует действующий нормативно-правовой акт, определяющий нормативную денежную оценку земель этого населенного пункта, что создает состояние правовой неопределенности.

Отсутствие действующего решения о нормативной денежной оценке (НДО), по выводам Суда, может привести к недополучению средств в местный бюджет, нарушению принципов правовой определенности и стабильности налогообложения, рискам судебных споров между землепользователями и налоговыми органами, а также невозможности надлежащего регулирования земельных отношений в общине.

Верховный Суд напомнил, что согласно части первой статьи 13 Конституции Украины земля является объектом права собственности Украинского народа, а органы местного самоуправления осуществляют права собственника в пределах, определенных Конституцией.

Суд сослался на статьи 206 и 201 Земельного кодекса, статью 21 Закона «Об аренде земли», статьи 13, 15, 18, 23 Закона «Об оценке земель», а также пункт 271.2 статьи 271 Налогового кодекса, которые регламентируют порядок осуществления нормативной денежной оценки земель.

Кроме того, Суд обратил внимание, что принятие решений об утверждении НДО относится к исключительной компетенции местных советов согласно пунктам 34, 34-1 статьи 26 Закона «О местном самоуправлении в Украине».

Отдельное определение является инструментом судебного воздействия на выявленные нарушения законности, установленные в ходе судебного разбирательства. Оно направлено на устранение причин, способствующих повторению подобных нарушений в будущем.

В итоге Верховный Суд пришел к выводу о необходимости довести до сведения Петровского сельского совета, что с 26 марта 2024 года в селе Лютиж отсутствует действующий нормативно-правовой акт о нормативной денежной оценке земель, и обязал сообщить о принятых мерах не позднее чем через три месяца.

Орган местного самоуправления несет обязанность обеспечения непрерывного нормативно-правового регулирования нормативной денежной оценки земель. Признание решения о нормативной денежной оценке недействительным в судебном порядке не освобождает этот орган от обязанности немедленно инициировать новую процедуру ее утверждения. В случае бездействия такого органа, приводящего к правовому вакууму в сфере земельных отношений, суд вправе вынести отдельное определение на основании статьи 249 КАС Украины с целью предупреждения негативных последствий для бюджета общины, прав землепользователей и стабильности налогообложения.

Этот вывод подчеркивает, что принятие решения о нормативной денежной оценке является не только правом, но и неотъемлемой обязанностью органа местного самоуправления в пределах полномочий, предусмотренных Конституцией Украины, земельным законодательством и законами о местном самоуправлении. Игнорирование этой обязанности создает состояние неопределенности и непредсказуемости в публичном управлении земельными ресурсами.

Если в результате признания акта недействительным возникает ситуация, при которой в территориальной общине отсутствует действующий нормативно-правовой акт о нормативной денежной оценке, что является необходимым условием для определения земельного налога и арендной платы, суд вправе вынести отдельное определение для устранения причин и условий нарушения закона. Такое определение является средством реагирования на выявленную правовую неопределенность и призвано восстановить баланс публичных интересов в сфере земельных и налоговых правоотношений.

Отдельное определение суда в таких случаях служит механизмом восстановления правовой определенности и реализации конституционного принципа законности в деятельности органов публичной власти. Оно гарантирует, что после отмены регуляторного акта не допускается сохранение состояния неурегулированности в сфере публичного администрирования, что непосредственно влияет на стабильность местных бюджетов и налоговых обязательств субъектов хозяйствования.

Определение Верховного Суда от 10 марта 2025 года по делу № 320/10183/22 (административное производство № К/990/20687/24).

Автор: Наталя Мамченко

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