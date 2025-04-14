Трамп установил дедлайн для Путина по прекращению огня и ожидает «хороших предложений»

Президент США установил дедлайн для РФ по прекращению огня.

Источник фото: Getty Images

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Президент США Дональд Трамп подтвердил, что установил дедлайн для Путина по прекращению огня. Об этом он заявил на брифинге в Белом доме в ответ на вопрос одного из журналистов.

В то же время Дональд Трамп не предоставил никаких подробностей по этому поводу.

«Я хочу остановить убийства. И я думаю, что в этом плане мы хорошо справляемся. Думаю, очень скоро у вас будут очень хорошие предложения», — подытожил Трамп.

Ранее в СМИ появилась информация, что Дональд Трамп установил жесткие сроки для Путина для установления режима прекращения огня в Украине.

Как сообщают медиа, Трамп дал Путину время до конца апреля, а если до конца месяца не будет достигнуто прекращение огня в Украине, американский лидер может ввести дополнительные антироссийские санкции или попросить Конгресс принять новый закон о санкциях.

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