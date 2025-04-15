Верховный Суд оставил в силе приговор военнослужащему, совершившему неповиновение, указав, при каких условиях применяются статьи 69 и 75 УК

Верховный Суд указал, что суды, назначая за неповиновение 5 лет лишения свободы, уже учли, что военнослужащий содержит двух несовершеннолетних детей и одного малолетнего ребенка, которому на момент вынесения приговора исполнилось 2 месяца.

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При применении статьи 69 УК необходимо не только установить наличие двух и более смягчающих обстоятельств, но и обосновать, каким образом такие обстоятельства существенно снижают степень тяжести совершенного уголовного правонарушения. На это указал Верховный Суд коллегией судей Первой судебной палаты Кассационного уголовного суда в постановлении от 27 марта 2025 года по делу № 953/3196/23.

В этом деле суды учли, что военнослужащий, совершивший неповиновение, женат, содержит двух несовершеннолетних детей 2008 и 2009 годов рождения и одного малолетнего ребенка 2024 года рождения, которому на момент вынесения приговора исполнилось 2 месяца, и т.д. Однако, как указал Верховный Суд, «обстоятельств, смягчающих или отягчающих наказание, суд не установил».

Для применения судом положений ст. 69 УК должны быть установлены исключительные обстоятельства, существенно снижающие степень тяжести совершенного уголовного правонарушения. В любом случае установленные обстоятельства, смягчающие наказание, должны настолько существенно снижать степень тяжести совершенного, что назначение виновному даже минимального наказания в пределах санкции статьи было бы явно нецелесообразным и несправедливым. Законодатель предоставил судам дискреционные полномочия при назначении наказания, а также при определении возможности освобождения от наказания с испытательным сроком. Однако такая дискреция действует только в пределах, установленных законом, отметил Верховный Суд.

Обстоятельства дела

Приговором райсуда от 8 мая 2024 года военнослужащий признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 402 УК (неповиновение), и ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Так, во время прохождения военной службы в составе воинской части Нацгвардии солдат 6 марта 2023 года совершил неповиновение, то есть открыто отказался выполнить приказ начальника. А именно: заместитель командира выстроил личный состав, включая обвиняемого, и отдал устный приказ для совершения марша в населенный пункт Бахмут Донецкой области для дальнейшего выполнения боевых задач. Солдат открыто отказался выполнять приказ и выезжать в указанный пункт, чем подорвал боеготовность и боеспособность. Харьковский апелляционный суд оставил приговор местного суда без изменений.

В кассационной жалобе осужденный указал, что в его действиях нет состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 402 УК, поскольку отсутствует такой признак, как открытый отказ. Утверждает, что во время построения и оглашения приказа он не выражал никакого недовольства или возражений.

Отмечает, что военно-врачебную комиссию (ВВК) в г. Харькове не проходил, действовал в соответствии с Уставом ВСУ, согласно которому военнослужащие обязаны немедленно сообщить о заболевании непосредственному начальнику, который должен направить больного в медицинский пункт части.

Утверждает, что местный суд, учитывая обстоятельства, что он не судим, является участником боевых действий, содержит трех несовершеннолетних детей и жену, находящуюся в декретном отпуске, должен был применить к нему положения статей 69 или 75 УК.

Что решил Верховный Суд

Верховный Суд решил, что кассационная жалоба военнослужащего не подлежит удовлетворению по следующим причинам.

Обвиняемый, будучи допрошенным в суде первой инстанции, виновным себя не признал и показал, что в декабре 2022 года ему вручили повестку для вызова в военкомат, он в это время был трудоустроен и имел бронирование. Тем не менее, несмотря на наличие бронирования, он согласился мобилизоваться. В связи с тем, что по состоянию здоровья у него было высокое давление, три воинские части отказались зачислять его в состав части.

В четвертой воинской части после медосмотра врач сообщил, что его подлечат и направят на обучение. После обучения его направили на службу, сначала – на направление Золочева, а затем в г. Бахмут.

В феврале 2023 года во время прохождения ВВК врач-хирург, в связи с тем, что у него были обморожены конечности, направил его на лечение в санитарную часть, где он находился несколько дней. В дальнейшем в санитарной части ему выдали таблетки и направили в воинскую часть.

6 марта 2023 года личный состав воинской части был собран на плацу, где полковник отдал устный приказ о направлении в г. Бахмут для выполнения задач. Отдавая приказ, полковник сообщил, что те, кто не согласен с его приказом, должны выйти вперед. После приказа обвиняемый вышел вперед и сообщил, что не может выполнять приказ по состоянию здоровья. Отметил, что не отказывался выполнять приказ, а в соответствии со ст. 37 Устава, понимая, что не в состоянии выполнить приказ по состоянию здоровья и физическому состоянию, доложил об этом полковнику.

Однако местный суд установил, что мужчина не обращался к вышестоящему руководству с рапортом о недоверии командиру, конкретные причины отказа от выполнения приказа полковника не сообщал, ограничившись общими высказываниями: «по состоянию здоровья и физической неподготовленности».

Суд первой инстанции также учел, что материалы производства не содержат сведений о том, что отданный полковником приказ сторона защиты оспаривала перед вышестоящим руководством или в суде, как не содержат ссылок на обстоятельства и соответствующие доказательства, которые могли бы объективно помешать его выполнению. Кроме того, в материалах дела отсутствуют доказательства оспаривания последним заключения ВВК от 14 февраля 2023 года о его пригодности к военной службе.

Коллегия судей Верховного Суда указала, что открытый отказ от выполнения приказа определяет наиболее дерзкую форму неисполнения. При таком неповиновении подчиненный в категорической форме устно или письменно заявляет, что выполнять приказ не будет. Подчиненный также может молча демонстративно совершать действия, свидетельствующие о том, что приказ выполняться не будет. Отказ может быть заявлен наедине или публично.

Неповиновение следует считать оконченным преступлением с момента открытого отказа выполнить приказ или с момента умышленного его неисполнения независимо от наступления последствий.

Суд апелляционной инстанции критически отнесся к утверждению стороны защиты о неисполнении приказа из-за плохого состояния здоровья, поскольку мотивы совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 402 УК, могут быть разными и для квалификации преступления значения не имеют.

Никаких данных о том, что на момент совершения вменяемого уголовного правонарушения обвиняемый имел проблемы со здоровьем, которые препятствовали или могли препятствовать ему выполнять указанный приказ, сторона защиты не предоставила.

Согласно медицинской документации, а именно справке ВВК от 14 февраля 2023 года, мужчина пригоден к военной службе. Сам обвиняемый, будучи допрошенным в суде первой инстанции, отметил, что заключение ВВК о пригодности не оспаривал.

Учитывая изложенное, по мнению ВС, суды предыдущих инстанций сделали правильный вывод о совершении неповиновения.

Доводы осужденного о несоответствии назначенного судом наказания степени тяжести уголовного правонарушения и его личности из-за суровости являются необоснованными, по мнению Верховного Суда, с учетом следующего.

Как следует из приговора, обосновывая вывод о виде и размере наказания, местный суд учел степень тяжести преступления, которое в соответствии со ст. 12 УК является тяжким преступлением, данные о личности обвиняемого, который является лицом среднего возраста, впервые привлекается к уголовной ответственности, имеет прочные и устойчивые социальные связи, а также зарегистрированное место жительства.

Также суды учли, что он женат, содержит двух несовершеннолетних детей 2008 и 2009 годов рождения и одного малолетнего ребенка 2024 года рождения, которому на момент вынесения приговора исполнилось 2 месяца, и т.д.

Обстоятельств, смягчающих или отягчающих наказание, суд не установил.

Учитывая указанное, суд назначил обвиняемому минимальное наказание, предусмотренное санкцией ч. 4 ст. 402 УК, а именно лишение свободы на срок 5 лет.

Относительно невозможности назначения наказания с применением статей 69, 75 УК Верховный Суд отмечает следующее.

Одним из обязательных условий для применения к виновному положений ст. 69 УК является наличие нескольких (не менее двух) обстоятельств, смягчающих наказание.

Верховный Суд обращает внимание, что при применении ст. 69 УК необходимо не только установить наличие двух и более смягчающих обстоятельств, но и обосновать, каким образом такие обстоятельства существенно снижают степень тяжести совершенного уголовного правонарушения.

Положения ст. 69 УК о назначении виновному более мягкого наказания, чем предусмотрено законом, являются специальными и применяются в исключительных случаях.

То есть для применения судом положений ст. 69 УК должны быть установлены исключительные обстоятельства, существенно снижающие степень тяжести совершенного уголовного правонарушения. В каждом случае факт снижения степени тяжести должен оцениваться с учетом индивидуальных особенностей конкретного уголовного производства.

В любом случае установленные обстоятельства, смягчающие наказание, должны настолько существенно снижать степень тяжести совершенного уголовного правонарушения, что назначение виновному даже минимального наказания в пределах санкции статьи было бы явно нецелесообразным и несправедливым. Однако доводы кассационной жалобы осужденного не содержат таких обоснований.

Согласно положениям ст. 75 УК, если суд придет к выводу о возможности исправления осужденного без отбывания наказания, он может принять решение об освобождении от отбывания наказания с испытательным сроком.

Законодатель предоставил судам дискреционные полномочия при назначении наказания, а также при определении возможности освобождения от наказания с испытательным сроком. Однако такая дискреция действует только в пределах, установленных законом. Таким образом, суд, реализуя свои полномочия, должен указать правовые основания и убедительные мотивы, которые являются достаточными для принятия решения.

При этом осужденный, хотя и ссылается на то, что местный суд должен был применить к нему положения статей 69 или 75 УК, однако таких требований к суду кассационной инстанции не заявляет.

Учитывая изложенное, Верховный Суд считает, что правовые основания для применения в данном случае положений статей 69 и 75 УК отсутствуют.

Особое мнение

Дело рассматривалось коллегией судей Верховного Суда в составе судьи-докладчика Вячеслава Маринича, Аллы Макаровец и Надежды Стефанив.

Один из судей выразил особое мнение по этому делу (особые мнения в уголовных делах деанонимизированы, поэтому автор неизвестен).

Как отмечает этот судья в особом мнении, «обстоятельства данного производства, в частности те, что касаются личности обвиняемого, предоставляли суду основания для вывода о том, что назначенное наказание является явно несправедливым из-за суровости».

«Правовое содержание справедливости как принципа уголовного судопроизводства заключается в том, что наказание, примененное к лицу, совершившему уголовное правонарушение, должно быть справедливым, то есть таким, которое соответствует как тяжести совершенного уголовного правонарушения, так и конкретным обстоятельствам его совершения, а также особенностям личности преступника.

Использование собственно справедливости как меры существенности нарушений позволяет оценить характер допущенных нарушений не с формальных позиций, а с точки зрения реального влияния на характер и содержание принимаемого решения.

Несправедливость судебного решения, в отличие от его формального несоответствия закону, создает такое положение, когда неисправление судебной ошибки искажает суть правосудия, нарушает баланс конституционно значимых ценностей, в том числе прав и законных интересов осужденных, а следовательно, противоречит конституционному императиву, согласно которому права и свободы человека и гражданина являются наивысшей ценностью.

Возвращаясь к этому производству, следует отметить, что судами установлено ряд обстоятельств, касающихся личности осужденного, а именно: нахождение у него на содержании трех несовершеннолетних детей, наличие официального статуса участника боевых действий, плохое состояние здоровья, подтвержденное соответствующими справками о лечении во время военной службы.

Кроме того, в кассационной жалобе осужденный указал, что в декабре 2022 года ему вручили повестку для вызова в военкомат, в то время он был трудоустроен и имел бронирование, однако, несмотря на наличие бронирования, согласился мобилизоваться в ряды ВСУ.

Одним из условий для применения к виновному положений ст. 69 УК является наличие нескольких (не менее двух) обстоятельств, смягчающих наказание.

Приведенные обстоятельства в своей совокупности существенно снижают степень тяжести совершенного уголовного правонарушения, что свидетельствует о возможности применения ст. 69 УК Украины и назначения наказания с применением этой статьи – перехода к другому, более мягкому виду основного наказания, не указанному в санкции статьи (санкции части статьи) Особенной части этого Кодекса за это уголовное правонарушение, а именно к наказанию в виде содержания в дисциплинарном батальоне.

Такое наказание было бы справедливым и предоставило бы возможность осужденному продолжать защищать Родину от вооруженной агрессии», – отмечает судья из состава коллегии.

Таким образом, по мнению судьи, кассационная жалоба подлежала частичному удовлетворению, а приговор районного суда и постановление апелляционного суда – изменению, с смягчением наказания по ст. 402 УК с применением ст. 69 УК к наказанию в виде содержания в дисциплинарном батальоне на срок два года.

Автор: Наталя Мамченко

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