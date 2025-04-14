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Ольга Стефанішина объявила о конкурсе для госслужащих на обучение в Польше

21:01, 14 апреля 2025
Программа разработана для украинских госслужащих, которые вовлечены в задачи, связанные с европейской интеграцией.
Ольга Стефанішина объявила о конкурсе для госслужащих на обучение в Польше
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В Офисе Вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции сообщили о начале второй фазы образовательного проекта «Natolin4Capacity Building Phase II» для усиления потенциала Украины на пути к членству в ЕС.

В частности, как указывается, программа разработана для украинских госслужащих, которые вовлечены в задачи, связанные с европейской интеграцией, и включает стационарное обучение в Польше, выездные сессии в Украине, подготовку для тренеров, а также дополнительные модули онлайн-обучения.

Обучение пройдут как минимум 100 представителей госорганов в рамках 12 шестинедельных учебных сессий. Участников будут отбирать на конкурсной основе.

«Проект дает возможности для углубления знаний и профессионального роста специалистов, которые ежедневно работают над тем, чтобы Украина стала полноправным членом Европейского Союза. Мы благодарны нашим партнерам за продолжение такой важной программы. Это значительная инвестиция в человеческий капитал для укрепления потенциала государства в контексте евроинтеграции», — прокомментировала Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Конкурс на участие в первой группе уже открыт, с подробностями можно ознакомиться по ссылке — здесь.

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