Ольга Стефанішина оголосила про конкурс для держслужбовців на навчання у Польщі

Програма розроблена для українських державних службовців, які залучені до завдань, пов’язаних з європейською інтеграцією.

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У Офісі Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції повідомили про початок другої фази освітнього проєкту «Natolin4Capacity Building Phase II» для посилення спроможностей на шляху України до членства в ЄС.

Зокрема, як вказується, програма розроблена для українських державних службовців, які залучені до завдань, пов’язаних з європейською інтеграцією, та передбачає стаціонарне навчання у Польщі, виїзні сесії в Україні, підготовку для тренерів, а також додаткові модулі онлайн-навчання.

Навчання пройдуть щонайменше 100 представників держорганів в межах 12 шеститижневих навчальних сесій. Учасників обиратимуть на конкурсній основі.

«Проєкт дає можливості для поглиблення знань та професійного зростання фахівців, які щодня працюють над тим, щоб Україна стала повноправним членом Європейського Союзу. Ми вдячні нашим партнерам за продовження такої важливої програми. Це значна інвестиція в людський капітал для зміцнення спроможності держави в контексті євроінтеграції», — прокоментувала Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Конкурс на участь у першій групі вже відкрито, з деталями можна ознайомитися за посилання – тут.

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