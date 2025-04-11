Занадто багато людей помирають у безглуздій війні – Трамп закликав Росію до руху

Трамп дав Путіну часу до кінця місяця, вказують джерела ЗМІ.

Джерело фото: Win McNamee/Getty Images

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Президент США Дональд Трамп встановив жорсткі терміни для Володимира Путіна для встановлення режиму припинення вогню в Україні. Про це повідомило видання Axios.

За словами джерел видання, Трамп дав Путіну час до кінця квітня, якщо до кінця квітня не буде досягнуто припинення вогню в Україні, американський лідер може ввести додаткові антиросійські санкції або попросити Конгрес ухвалити новий закон про санкції.

11 квітня він опублікував у своїй соціальній мережі Truth Social допис, в якому закликав Москву діяти.

«Росія повинна рухатися. Занадто багато людей помирають, тисячі на тиждень, у страшній і безглуздій війні», – написав Трамп у своїй соцмережі.

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